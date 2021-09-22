Восточный комитет германской экономики: Россия не причастна к росту цен на европейском газовом рынке

Глава Восточного комитета германской экономики опроверг причастность России к повышению цен на газ на европейском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте организации. По его словам, «Газпром» полностью выполняет условия контрактов на поставку голубого топлива и, более того, продаёт его дешевле, чем на спотовом рынке, что в определённой степени защищает Европу от высоких мировых цен.

Нынешнее повышение цен на газ на европейском рынке вызвало предположение, что Россия намеренно сокращает поставки голубого топлива в ЕС, чтобы оказать давление на союз и принудить его к быстрой сертификации «Северного потока — 2», сообщает Восточный комитет германской экономики на своём официальном сайте.

По этому поводу высказался глава организации Оливер Хермес: «Сейчас звучат обвинения, что за счёт повышения цен на газ Россия пытается добиться быстрого ввода в эксплуатацию трубопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». После резкого падения цены в 2020 году, когда произошла пандемия, сейчас на газовом рынке наблюдается чрезвычайно высокий рост цены. Помимо восстановления конъюнктуры на мировых рынках этому есть и ряд других объяснений, как, например, необходимость проведения работ по техническому обслуживанию и починке европейского трубопровода, а также большой спрос на газ в Азии».

Причастность же к происходящему России он опроверг. По словам главы комитета, «Газпром» полностью выполняет условия контрактов на поставку голубого топлива. К тому же «российский трубный газ на данный момент дешевле, чем газ на спотовом рынке», добавил Хермес: «Это немного защищает Европу от высоких цен на мировом рынке. Впрочем, если «Газпром» сможет обеспечить дополнительный объём поставок, это может поспособствовать нормализации ситуации на рынке. В долговременной перспективе «Газпром» не заинтересован в высоких ценах на газ, ведь тогда усилится конкуренция с поставщиками СПГ или других энергоносителей. В этом случае на фоне роста цен на газ дефицит будет компенсирован за счёт угля, что проблематично с точки зрения защиты климата».

По словам Хермеса, в краткосрочной перспективе запуск «Северного потока — 2» не поможет урегулировать ситуацию на рынке. Поэтому он рекомендует проводить сертификацию проекта по правилам ЕС и без оглядки на нынешние цены на голубое топливо. «В этом вопросе важнее не спешить, а проявить аккуратность», — подчеркнул глава комитета. К тому же он поддержал усилия немецкого правительства, направленные на продление российского-украинского договора о транзите газа. «Мы также выступаем за то, чтобы Украина через свою сеть поставляла на Запад газ из Центральной Азии. Желательно, чтобы ЕС создал на Украине стратегические запасы природного газа, чтобы компенсировать дефицит на европейском рынке», — заключает Хермес.