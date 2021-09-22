Ost-Ausschus

Восточный комитет германской экономики: Россия не причастна к росту цен на европейском газовом рынке

Глава Восточного комитета германской экономики опроверг причастность России к повышению цен на газ на европейском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте организации. По его словам, «Газпром» полностью выполняет условия контрактов на поставку голубого топлива и, более того, продаёт его дешевле, чем на спотовом рынке, что в определённой степени защищает Европу от высоких мировых цен.