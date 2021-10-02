SCMP: «искусственное солнце» засияет над Китаем уже через десятилетие

Китай сможет получать электроэнергию за счёт «искусственного солнца» уже через десять лет, если проект по строительству термоядерного реактора получит окончательное одобрение правительства. Об этом рассказал один из ведущих учёных, который задействован в этих разработках, пишет South China Morning Post.



Строительство первого термоядерного реактора в Китае может быть завершено уже к началу 2030-х годов, если Пекин полностью одобрит этот проект и окажет поддержку. Об этом заявил профессор Сун Юньтао, директор Института физики плазмы в Хэфэе, во время свего выступления на конференции по контролю за выбросами углерода в Пекине в прошлые выходные.



Технология термоядерного синтеза, также известная как «искусственное солнце», может обеспечить бесконечный запас чистой энергии, моделируя процесс ядерного синтеза по аналогии с тем, который происходит на поверхности Солнца, поясняется в статье. Однако воспроизвести его довольно сложно с технической точки зрения, поэтому международные разработки в этой сфере осложняются ростом затрат и задержкой сроков реализации.



Правительство Китая поручило учёным провести подготовку для создания китайского испытательного реактора термоядерного синтеза (CFETR), включая инженерное проектирование и строительство крупного испытательного центра в городе Хэфэй. Но окончательное утверждение этого проекта пока ещё не было получено, рассказал профессор Сун в беседе с журналистами.



Китайские ученые экспериментируют с получением безграничной чистой энергии с помощью термоядерных реакций, и CFETR должен стать первым в Китае объектом, производящим электричество с помощью теплоты плавления. Для этого необходимо управлять водородом, нагретым до максимальной степени, — предполагается, что температура внутри реактора будет достигать 100 миллионов градусов по шкале Цельсия (или около 180 миллионов по Фаренгейту).



На первом этапе работы реактор должен начать вырабатывать стабильную выходную мощность, необходимую для выработки электроэнергии в 200 мегаватт, — это примерно равно мощности небольшой угольной электростанции. Первые китайские исследования в области термоядерного синтеза стартовали с использованием российского оборудования и технологий, поясняется в статье.



Но, по словам профессора Суна, в последние годы китайские учёные смогли добиться лидирующих позиций в этой сфере. В частности, в мае этого года имитационное устройство в Хэфэе смогло сгенерировать горящую плазму при температуре 150 миллионов градусов Цельсия и поддерживать её на стабильном уровне более 100 секунд, что стало мировым рекордом, пишет South China Morning Post.



Ученые ограничили этот крайне горячий газ, который вёл себя очень непредсказуемо и мог бы уничтожить всё, к чему бы он ни прикоснулся, при помощи чрезвычайно сильного магнитного поля, создаваемого сверхпроводниками, поясняется в статье. Сун рассказал, что следующей целью китайского проекта по развитию «термоядерного синтеза с магнитным удержанием» будет увеличение времени горения этой плазмы до 400 секунд, а затем и до 1000 секунд.



По словам учёного, эти разработки уже принесли пользу и в других отраслям. В частности, благодаря достижениям в области термоядерных исследований, производственные мощности по производству сверхпроводящих материалов в Китае увеличились в 10 тыс. раз. Сверхпроводники сейчас необходимы в широком спектре отраслей, от транспорта до медицинского оборудования. И такое наращивание объёмов производства помогает Китаю значительно снизить цену, а также активно поставлять их на экспорт, говорится в статье.



Китайское правительство планирует начать массовое строительство термоядерных электростанций уже до 2060 года — это крайний срок, когда страна должна достичь своих целей по соблюдению углеродной нейтральности, пишет South China Morning Post.



По всей видимости, китайский термоядерный реактор не сможет стать самым первым в мире, поскольку строительство Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) на юге Франции вошло в завершающую стадию и предполагается, что он может быть запущен в работу уже к 2025 году. Но, хотя здесь впервые будет реализована идея «искусственного солнца», французский проект не предполагает выработки достаточного количества энергии, в отличие от китайского реактора, поясняется в статье.



Кроме того, из-за целой серии задержек с момента его запуска в 2007 году ИТЭР уже стал самым дорогим международным научным проектом в истории, подчёркивает South China Morning Post. Он уже обошёлся для всех стран, которые принимают в нём участие (включая и Китай), в сумму от $45 до $65 млрд.



Профессор Сун признал, что Китай и другие страны внимательно следят за прогрессом во Франции, используя в дальнейшем все знания и технологии, разработанные для ИТЭР, для улучшения собственных проектов термоядерных реакторов. При этом гонка за их создание накаляется, отмечается в статье.



В частности, в США сейчас есть предложение вырабатывать электроэнергию с помощью пилотных термоядерных электростанций, построенных государственными и частными компаниями, уже в период с 2035 по 2040 год. А Великобритания предложила использовать термоядерную энергию на коммерческой основе уже к 2040 году, сообщил китайский эксперт.