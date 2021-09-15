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Euronews: евродепутаты проверят «зелёные» мечты Брюсселя на реалистичность
Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс приехал на сессию Европарламента в Страсбурге, чтобы обосновать для евродепутатов план Брюсселя о сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа на 55 процентов к 2030 году. Однако далеко не все страны ЕС готовы разделять бремя возникающих при этом расходов и перекладывать это на своих граждан. Евродепутаты подробно обсудят каждую из этих мер, прежде чем что-то из планов сможет стать реальностью, передаёт Euronews.

Наводнения в Бельгии и Германии, пожары в Греции и Испании — подобные стихийные бедствия происходят всё чаще. Они указывают учёным, политикам и простым людям на происходящие в климате планеты изменения. Усилиями по их предотвращению руководит вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

ФРАНС ТИММЕРМАНС, вице-председатель Еврокомиссии: На наших плечах лежит огромная ответственность. Мы должны действовать сейчас, немедленно — в противном случае наши дети никогда нас не простят. Точка невозврата может быть пройдена скоро. У нас нет выбора, мы должны действовать! И я надеюсь избежать того, что нас парализует страх перемен. 

Тиммерманс приехал на сессию Европарламента в Страсбурге, чтобы обосновать для депутатов план Брюсселя по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа на 55 процентов к 2030 году. Это поможет в дальнейшем свести к нулю влияние Евросоюза на глобальный климат.

Но некоторые страны не хотят брать на себя часть возникающих при этом расходов. Однако представительница немецких зелёных Ска Келлер видит в этом шанс очистить экономику.

СКА КЕЛЛЕР, евродепутат из Германии: Нам необходимо прекратить государственное субсидирование ископаемого топлива, избавиться от бесплатных «сертификатов загрязнения», ускорить переход на солнечную энергию и другие возобновляемые источники. 

Голландский социалист Мохаммед Чахим считает нужным «поощрять потребителей на устойчивый образ жизни».

АННА ЗАЛЕВСКА, евродепутат из Польши: Граждан беспокоит цена этого плана. Народ опасается, что ему придётся платить за климатические амбиции ЕС. 

Предложения Еврокомиссии варьируются от поэтапного отказа от бензиновых и дизельных двигателей к 2035 году до введения новых налогов на газовое отопление зданий. Предполагается поощрять производство электромобилей, строже наказывать за вредные выбросы гражданскую авиацию и судоходство.

Депутаты подробно обсудят пакет этих мер, прежде чем он станет реальностью. А отчитываться за его исполнение придётся уже следующим составом европейских органов власти.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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