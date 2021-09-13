Der Spiegel: борьбе с изменениями климата катастрофически не хватает денег

Инвестициям в технологии по снижению уровня выбросов углекислого газа ежегодно не хватает до $210 млрд, пишет Der Spiegel, ссылаясь на анализ Boston Consulting Group. По мнению экспертов, нехватку частных инвестиций можно компенсировать государственными средствами, которые нужно вкладывать в развитие науки.

Цель, заключающаяся в достижении нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу через три-четыре года, рискует не осуществиться из-за нехватки денег, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование Boston Consulting Group.

Согласно проведённому Boston Consulting Group анализу, борьбе с выбросами углекислого газа ежегодно не хватает от $90 до $210 млрд. Чтобы обеспечить снижение выбросов, требуются крайне продвинутые технологии. Между тем, за весь прошлый год инвесторы выделили на экологически чистые технологии лишь $37 млрд. По словам аналитиков Boston Consulting, такой суммы даже близко не хватает для достижения искомой цели.

Согласно выводу экспертов, частных средств не хватит для борьбы с изменениями климата и достижения нулевых выбросов углекислого газа. Следовательно, пробелы в финансировании должны быть заполнены субсидиями от государств: к примеру, они могут вкладываться в развитие науки. Таким образом можно будет не только внести вклад в борьбу с изменениями климата, но и подстегнуть экономическое развитие, а также создать дополнительные, высокооплачиваемые рабочие места, отмечает Der Spiegel.