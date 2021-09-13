Der Spiegel: борьбе с изменениями климата катастрофически не хватает денег

03:22
В Израиле сообщили об обстреле со стороны сектора Газа
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля. Со стороны сектора Газа зафиксирован ракетный обстрел.
03:09
Медведев: должен был выиграть US Open, чтобы сделать подарок жене на годовщину
Российский теннисист Даниил Медведев после победы на US Open рассказал о годовщине свадьбы со своей женой Дарьей.
03:05
«Известия»: в крови отравившихся москвичек нашли следы этиленгликоля
В крови москвичек, которые погибли, предположительно, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице в столице, обнаружили следы этиленгликоля.
02:58
Медведев обратился к американским болельщикам после победы на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обратился к американской публике после своей победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
02:51
Welt назвала оскорбительным отказ президента Польши от встречи с Меркель
Президент Польши Анджей Дуда не нашёл времени для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе её визита, что может расцениваться Берлином как оскорбление и свидетельство сложных отношений. Об этом говорится в статье Die Welt.
02:41
Медведев поблагодарил свою жену и тренера после победы на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил свою жену Дарью и тренера Жиля Сервара после своей победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open 2021 года.
02:37
Появилось видео эмоций Медведева после победы над Джоковичем в финале US Open
Опубликовано видео эмоций российского теннисиста Даниила Медведева после победы над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
02:31
Медведев — Джоковичу: ты величайший теннисист в истории для меня
Россиянин Даниил Медведев после своей победы на US Open назвал серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории.
02:26
«Известия»: отцам детей от суррогатных матерей планируют выдавать маткапитал
Министерство труда России намерено с 2022 года выдавать материнский капитал отцам рождённых от суррогатных матерей детей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.
02:24
Медведев извинился перед Джоковичем и болельщиками за отобранный календарный шлем
Российский теннисист Даниил Медведев после своей победы в финале US Open принёс извинения перед своим соперником сербом Новаком Джоковичем
02:11
Джокович поздравил Медведева с победой в финале US Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его победы в финале US Open 2021 года.
02:09
Трое пострадавших при ЧП с L-410 в Иркутской области находятся в реанимации
Трое пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области находятся в реанимации.
02:00
Джокович четвёртый раз в карьере проиграл в трёх сетах в финале ТБШ
Сербский теннисист Новак Джокович четвёртый раз в карьере потерпел поражение в трёх партиях в финале турнира Большого шлема.
01:51
В Москве рассказали об объёме оказанной бизнесу помощи в период пандемии
Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете «Известия» рассказал, что за время пандемии на поддержку бизнеса было выделено порядка 100 млрд рублей.
01:48
Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема
Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, которому удавалось становиться чемпионом турнира Большого шлема.
01:42
Медведев стал вторым российским теннисистом, выигравшим US Open
Даниил Медведев стал вторым российским теннисистом, которому удавалось стать победителем Открытого чемпионата США.
01:33
Медведев в трёх сетах победил Джоковича и впервые в карьере выиграл US Open
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
01:30
Медведев сделал две двойные ошибки после того, как болельщики мешали ему подать на матчболе
Российский теннисист Даниил Медведев не реализовал первый матч-бол в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
01:24
РИА Новости: замглавы МИД Судана примет участие в заседании в Москве
Замглавы МИД Судана Мухаммед Шариф прибудет в российскую столицу для участия в заседании Комитета по политическим вопросам Министерств иностранных дел Судана и России 21 сентября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в суданском МИД.
01:08
Фигуристка Хромых рассказала о разговоре с Тутберидзе после контрольного проката
Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, о чём ей говорила тренер Этери Тутберидзе после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
01:06
В американском штате Джорджия произошёл взрыв в жилом комплексе
Четыре человека пострадали в результате взрыва в жилом комплексе в округе Де-Калб в американском штате Джорджия.
00:50
РИА Новости: Судан намерен изменить соглашение о военной базе с Россией
Суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Судана.
00:48
Медведев отыграл пять брейк-поинтов у Джоковича и взял второй сет в финале US Open
Завершилась вторая партия матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
00:40
Шарапова присутствует на финале US Open
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова присутствует на матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
00:39
Зеленский высказался против сравнения Украины с Афганистаном
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не считает правильным сравнение Украины с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны США.
00:28
Джокович сломал ракетку во время матча с Медведевым
Сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку во время матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.
00:21
«Рёнхап»: КНДР испытала новую крылатую ракету
Северная Корея провела испытание новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
00:20
Джокович проиграл стартовый сет в пятом матче подряд
Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл первую партию в пятом матче кряду.
00:14
Медведев проиграл всего три очка на своей подаче в первом сете матча с Джоковичем
Российский теннисист Даниил Медведев отдал всего три очка на своей подаче в первой партии матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
00:13
В больницу доставили 12 человек после жёсткой посадки L-410 в Иркутской области
Всех пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области доставили в больницу посёлка Магистральный в Казачинско-Ленском районе.
00:05
Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Сельту» в четвёртом туре Примеры
Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Сельтой» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.
23:55
Террористы совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:54
Медведев выиграл первый сет у Джоковича в финале US Open
Завершилась первая партия матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
23:45
«Рома» вырвала победу у «Сассуоло» на 91-й минуте в матче Серии А
«Рома» взяла верх над «Сассуоло» в матче третьего тура итальянской футбольной Серии А.
23:36
Шварц считает, что «Динамо» совершало много простых ошибок в матче с «Нижним Новгородом»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении своей команды от «Нижнего Новгорода» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
23:34
В МИД Таджикистана рассказали о саммите 20-летия ШОС
В МИД Таджикистана сообщили, что 17 сентября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, посвящённое 20-летию создания ШОС.
23:27
Футболист «Ливерпуля» Эллиотт поблагодарил всех за поддержку после страшной травмы в матче с «Лидсом»
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт поблагодарил за поддержку всех людей, после того как получил тяжёлую травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».
23:19
Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира перед стартом финала US Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович перед выходом на корт поделился ожиданиями от матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале US Open.
23:13
Медведев заявил, что готов к матчу с Джоковичем на 100%
Российский теннисист Даниил Медведев перед выходом на корт поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
23:13
Спасатели завершили работу по освобождению людей из совершившего жёсткую посадку самолёта
Спасатели завершили работу по освобождению людей из салона самолёта, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
23:03
Моуринью проводит 1000-й матч в своей тренерской карьере
Наставник «Ромы» португальский специалист Жозе Моуринью проводит 1000-й матч в своей тренерской карьере.
22:56
Кержаков взял на себя вину за игру «Нижнего Новгорода» в первом тайме матча с «Динамо»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
22:53
Подразделения Северного флота отразили удар условного противника на Кольском полуострове
Подразделения армейского корпуса Северного флота во время учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
22:45
Толпа фанатов встретила Трусову на улице после выступления на контрольных прокатах
Российскую фигуристку Александру Трусову после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске встречала толпа болельщиков.
22:33
Женская сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Англии в решающем матче Суперфинала Евролиги в Португалии.
22:22
Стосур и Шуай выиграли US Open в женском парном разряде
Австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу над американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли в финале турнира Большого шлема US Open в женском парном разряде.
22:15
Финалист US Open 1997 считает, что Джокович победит Медведева в пяти сетах
Бывшая четвёртая ракетка мира и финалист Открытого чемпионата США 1997 года Грег Руседски поделился ожиданиями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и легендарным сербом Новаком Джоковичем в финале турнира US Open 2021.
22:14
Антонов направил обращение участникам церемонии памяти жертв терактов 11 сентября
Посол России в США Анатолий Антонов направил обращение участникам церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, которая прошла в воскресенье в городе Байонн (штат Нью-Джерси) у мемориала «Слеза скорби», созданного российским скульптором Зурабом Церетели.
22:08
Ферстаппен потеряет три места на Гран-при России за аварию с Хэмилтоном
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен признан виновным в аварии с британцем Льюисом Хэмилтоном из Mercedes на 14-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Италии.
21:58
Женская сборная России проиграла в полуфинале Кубка Европы по баскетболу 3×3
Женская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от команды Германии в полуфинале Кубка Европы в Париже.