Guardian: эксперты призвали сократить потребление мяса ради спасения планеты

Компании по животноводству производят 14,5% всех мировых выбросов парниковых газов, пишет The Guardian. Международная организация Friends of the Earth и фонд им. Генриха Бёлля призывают сократить производство мяса и прекратить финансирование животноводческих компаний ради экологии.

20 животноводческих компаний производят больше парниковых газов, чем Германия, Великобритания или Франция, при этом получая многомиллиардную финансовую поддержку, пишет The Guardian со ссылкой на исследование «Мясной атлас», проведённое международной организацией Friends of the Earth и фондом им. Генриха Бёлля. По данным исследования, на животноводство приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов. Для того чтобы справиться с климатической катастрофой, страны с высоким уровнем дохода должны значительно сократить потребление мяса и молочных продуктов. В период с 2015 по 2020 год компании по производству мяса и молочной продукции получили более $478 млрд поддержки от 2,5 тыс. инвестиционных компаний, банков и пенсионных фондов, большинство из которых находятся в Северной Америке или Европе. При таком уровне финансовой поддержки, по оценкам авторов доклада, производство мяса к 2029 году может увеличиться ещё на 40 млн тонн и достигнуть 366 млн тонн в год. По всему миру три четверти всех сельскохозяйственных земель используются для выращивания животных или культур для их питания. Только в Бразилии под разведение крупного рогатого скота отведено 175 млн га, что примерно равно всей сельскохозяйственной площади Европейского союза. Бразилия, наряду с Китаем, США и странами Европейского союза, остаётся крупнейшим производителем мяса в мире. Ожидается, что к 2029 году на эти страны по-прежнему будет приходиться 60% мирового производства мяса. Авторы исследования настаивают, что интерес, который не так давно проявили компании, производящие животный белок, к заменителям мяса, не является решением проблемы. «Всё это делается ради прибыли и не решает фундаментальных проблем, которые мы видим в нынешней пищевой системе, ориентированной на животный белок, которая оказывает разрушительное воздействие на климат, биоразнообразие и наносит вред людям по всему миру», — приводит The Guardian слова члена Friends of the Earth Станки Бечевой. В организации призывают сократить производство мяса и «стимулировать различные модели потребления». Кроме того, там считают необходимым усилить регулирование мясной промышленности, «чтобы убедиться, что компании платят за вред, причинённый ими по всей цепочке поставок, и минимизировать дальнейший ущерб». Члены Friends of the Earth также призывают к прекращению финансирования животноводческих компаний.

