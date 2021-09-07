NTD: благодаря карантину атмосфера земли стала чище

Всемирная метеорологическая организация выяснила, что пандемия коронавируса сделала воздух в мире намного чище: в прошлом году показатели загрязнения временно упали до небывалого уровня. Впрочем, передаёт NTD, эксперты отмечают, что улучшение качества воздуха во время карантина вряд ли продлится долго, поэтому серьёзного положительного влияния на здоровье людей оно не окажет.

Пандемия коронавируса сделала воздух в мире намного чище. Всемирная метеорологическая организация сообщает, что в прошлом году показатели загрязнения временно упали до небывалого уровня.

Загрязнение мелкими частицами сократилось более чем на треть в некоторых частях Азии, включая мегаполисы.

Речь идёт о микрочастицах, которые называют PM 2,5. В Африке, Южной Америке и Южной Азии их стало меньше на 40 процентов. В Северной Америке и некоторых регионах Европы сокращение тоже было, но не такое большое.

ОКСАНА ТАРАСОВА, представитель ВМО: В период карантинных мер качество воздуха во многих регионах мира ощутимо улучшалось. В основном стали лучше показатели вредных частиц.

А выбросы диоксида азота, которые происходят при сжигании топлива, упали на целых 70 процентов.

Впрочем, в некоторых районах воздух стал хуже из-за песчаных и пыльных бурь. К примеру, в одном из случаев ветер перенёс пыль из Сахары через Атлантический океан. Ещё одной серьёзной причиной загрязнения воздуха было сжигание стерни после сбора урожая.

Как считают в ВОЗ, загрязнение воздуха — самый серьёзный фактор риска в мире, который приводит к преждевременным смертям. При этом эксперты отмечают, что улучшение качества во время карантина вряд ли продлится долго, поэтому серьёзного положительного влияния на здоровье людей не окажет.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.