SRF: вымирание видов становится для человечества не меньшей проблемой, чем изменение климата
Международный союз по охране природы и природных ресурсов (IUCN) в эту субботу представил в Марселе свой актуализированный Красный список находящихся под угрозой вымирания видов животных. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, до сих пор находящимися под угрозой вымирания считались 28% из 135 тыс. видов, но теперь этот список должен пополниться новыми видами.
По оценкам организации, вымирание видов, как и изменения климата, стало экзистенциальной угрозой для человечества. На проходящей каждые четыре года встрече представители 1400 организаций, входящих в Международный союз по охране природы и природных ресурсов, обсуждают актуальные проблемы защиты окружающей среды.
На этот раз конференцию открыл президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к всемирному сотрудничеству в сфере защиты океанов. Сегодня команда учёных из Великобритании, Израиля и США представила вариант генно-технического решения проблемы вымирания кораллов вследствие глобального потепления. Другие пункты программы посвящены световому загрязнению, вымиранию видов на всех континентах и экологическому туризму.
Конгресс IUCN в Марселе будет проходить до 11 сентября и обсуждать возможности сохранения многообразия видов. Тем самым должны быть намечены вехи для важных саммитов ООН по защите климата и животных, а также продовольственной безопасности.
В прошлом Международный союз по охране природы и природных ресурсов уже подготавливал принятие международных соглашений по защите видов, хотя никаких обязательных к исполнению решений на конгрессе не принимается. Швейцария представлена на конгрессе делегацией экспертов федерального ведомства по окружающей среде и дирекции развития и сотрудничества, отмечает швейцарский телеканал.
Конгресс проводится Международным союзом по охране природы и природных ресурсов каждые четыре года. Изначально планировалось провести его в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса конгресс пришлось перенести на год, сообщает SRF.
Ссылки по теме
-
CNN: беспрецедентные наводнения на северо-востоке США унесли жизни десятков человек
-
Эколог об урагане «Ида»: люди гибнут не от изменения климата, а от плохого управления
-
Euronews: Испания подсчитывает убытки от небывалых наводнений
-
CNBC: рекордные осадки в Нью-Йорке вывели из строя метро и пригородное сообщение