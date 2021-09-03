Эколог об урагане «Ида»: люди гибнут не от изменения климата, а от плохого управления

Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси страдают от последствий урагана «Ида» — масштабных наводнений. Жертвами катаклизма стали десятки людей. Демократическая партия США воспользовалась случаем и потребовала немедленно принять законопроекты, направленные на борьбу с изменением климата, передаёт Fox News. Как отмечает эколог Майкл Шелленбергер, парадокс в том, что предложенные демократами инфраструктурные новшества сделают американцев более уязвимыми перед лицом стихии.

По меньшей мере, 45 смертей. Почему эти люди погибли? Демократы в конгрессе знают почему. Оказывается, их инфраструктурный законопроект на триллион долларов, который мог бы предотвратить эту бурю и все другие бури, и, кстати, все людские страдания, до сих пор не был принят!



ЧАК ШУМЕР, лидер большинства в сенате США: На нас надвигается глобальное потепление, и оно будет становиться всё хуже и хуже, если мы не примем меры. Вот почему так необходимо принять два законопроекта: об инфраструктуре и об урегулировании бюджетных противоречий.



«Я лидер большинства в сенате, и я готов сказать буквально что угодно!» — такова главная мысль. Тем временем (конгрессмен США. — ИноТВ) Сэнди Кортес, у которой учёная степень и пока не законченная диссертация по болтологии, написала в Twitter, что «зелёный новый курс» — её «зелёный новый курс»! — предотвратил бы эту бурю, и все бури, и смерть как таковую. Главный евнух на CNN с ней согласился.



БРАЙАН СТЕЛТЕР, ведущий CNN: Здесь, у меня, на севере Нью-Джерси, выпадает 6 дюймов осадков, и местная среда просто не может справиться с такой сыростью. В ближайшие часы вы много услышите об изменении климата, и это правильно, потому что здесь всё дело в изменении климата.



Когда этот паренёк стал синоптиком? Заберите его обратно, отберите у него каноэ!



А что обо всём этом говорит наука? Майкл Шелленбергер — автор книги «Апокалипсис никогда: почему экологический алармизм вредит нам всем». Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, господин Шелленбергер.



МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, эколог: Спасибо, что пригласили, Такер.



Итак, верите ли вы, что эта буря произошла из-за того, что республиканцы ещё не проголосовали за законопроект об инфраструктуре?



МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР: За последние сутки мы слышали много весьма возмутительных заявлений. Людям надо понять, что наводнения случаются не только из-за дождя, но и из-за того, что мы приняли недостаточно противопаводковых мер. То есть мы пришли к единому мнению, обе партии согласны, что необходимо усовершенствовать инфраструктуру в Нью-Йорке, чтобы она справлялась с сильными дождями.



Ведь в Новом Орлеане после урагана «Катрина» мы так и сделали. После урагана «Ида» были отключения электричества, но дамбы, построенные после урагана «Катрина», справились со своей задачей. Инженерные войска проделали хорошую работу! Ураган «Сэнди» должен был стать для Нью-Йорка предупреждением. Но власти там не приняли необходимых мер, чтобы подготовиться к сильным дождям. В этом причина наводнения.



Мы увидим больше осадков, больше дождя в некоторых частях мира из-за повышения температур, но нельзя обвинять в наводнениях меняющийся климат, тогда как мы знаем, что центральный фактор — это противопаводковые мероприятия.



То же самое с лесными пожарами, о которых мы уже говорили. Предотвращение этих интенсивных пожаров — вопрос управления лесным хозяйством. Дело не в скромном повышении температур.



В истории когда-нибудь бывали случаи, когда политическая партия использовала погоду в качестве доказательства безнравственности другой политической партии? Немножко напоминает обвинения в колдовстве. Это я так, к слову.



МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР: Определённо, на протяжении всей истории человечества была тенденция обвинять своих политических врагов в различных метеоявлениях. По-моему, сравнение довольно уместное.



Ирония в том, что демократы требуют огромных инвестиций, чтобы сделать наше электричество ещё более зависимым от погоды. Итак, много рассуждая об экстремальных метеорологических явлениях, демократы выступают за ещё большую зависимость от источников энергии, зависимых от метеоусловий. Это, к примеру, солнечные панели китайского производства и ветряки, которые зависят от ветра.



Эти вещи, как мы видели на примере Калифорнии и Техаса, делают энергосистему более уязвимой. Ведь когда вы вкладываете деньги в эти технологии, они просто надстраиваются над уже имеющейся инфраструктурой и не дают никакой дополнительной надёжности. И в результате мы недостаточно инвестируем в реконструкцию с учётом климатических особенностей, необходимую нам для того, чтобы пережить эти экстремальные погодные явления.



Да! Если очень хочется разрушить свою цивилизацию, надо просто поручить управление энергосистемой политическим экстремистам с низким интеллектом. Будем надеяться, что мы так не сделаем. Во всяком случае, я на это надеюсь. Майкл Шелленбергер, я признателен вам за то, что вы уделили нам время. Спасибо!



Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.