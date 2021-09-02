CNBC: рекордные осадки в Нью-Йорке вывели из строя метро и пригородное сообщение

На Нью-Йорк обрушились рекордные ливни, сообщает CNBC: впервые за всю историю в городе объявили ЧП в связи с паводком. Как отмечает глава общественно-транспортной службы города Джанно Либер, стремительный паводок вывел из строя метро и значительную часть пригородного сообщения. При этом Либер отметил роль автобусов, которые не переставали работать, поддерживая сообщение в городе.

Рекордный ливень на северо-востоке США: поступают шокирующие видео, затопленных станций метро и улиц Нью-Йорка на момент 5:30 утра 2-го сентября. В центральном парке выпало примерно 15 сантиметров осадков. Сейчас к нам присоединяется генеральный директор администрации общественного транспорта Нью-Йорка (MTA) Джанно Либер. Джанно, после просмотра этих видео складывается ощущение, что это не просто наводнение, это был ливневый паводок, которые обычно случаются в каньонах или пустынях. Что случилось?

ДЖАННО ЛИБЕР, генеральный директор MTA: Да, вы правы, мы наблюдали рекордный ливень прошлым вечером. В Нью-Йорке впервые в истории объявили ЧП в связи с ливневым паводком. Особенный ущерб нанёс тот факт, что примерно 7 сантиметров осадков выпало всего за один час: с девяти до десяти вечера. С таким ударом не справилась значительная часть нашей инфраструктуры: дороги, мосты, многое другое.

Ущерб также был нанесён системе общественного транспорта, как могли видеть ваши зрители. После урагана «Сэнди» мы инвестировали огромные средства в противостояние непогоде и эти вложения оправдались. Наши подводные туннели смогли откачивать воду и их эффективность была очень высокой, однако в некоторых районах, расположенных сильно над уровнем моря, ливневый паводок сумел сквозь переполненные ливневые стоки и канализации проникнуть в метро и вывел его из строя на несколько часов.

Да, эта ситуация весьма сильно отличается от «Сэнди». «Сэнди» являлась штормом, а это просто огромное количество дождя, пролившееся на один из регионов. По картинкам, которые мы видим, становится понятно, что в работе общественного транспорта будут перебои. Как обстоит ситуация на данный момент, каков ущерб и сколько времени потребуется на то, чтобы восстановить работу?

ДЖАННО ЛИБЕР: Мы гордимся тем, что продолжаем работу этим утром. Ограниченное количество транспорта ходит на некоторых линиях. К вечеру мы ожидаем возобновления работы большей части линий метро. Что касается автобусов, то они не прекращали своей работы. Водители проявили героизм, они отвезли домой очень большое количество людей, они пробивали себе путь среди всех этих брошенных машин и затоплений. Автобусное сообщение работает хорошо. Пригородное железнодорожное сообщение остаётся нестабильным. Северная ветка придорожного сообщения сегодня, фактически, не работает. Железнодорожное сообщение с Лонг-Айлендом справляется хорошо, но тоже с определёнными ограничениями. Но автобусы действительно выручили нас вчера, а метро возобновит работу сегодня вечером.

Дата выхода в эфир: 2 сентября 2021 года