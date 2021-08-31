Euronews: в Словении научились защищаться от наводнений

Запущенный в 2014 году в Словении европейский проект помогает «обуздать реки», чтобы защитить промышленные и сельскохозяйственные районы, учитывая при этом состояние экосистемы и качества жизни местного населения. Он нацелен на предотвращение наводнений и снижение риска повторения природных катастроф, передаёт Euronews.
В 2012 году уровень воды в реке Межа был всего в пяти сантиметрах от того, чтобы затопить производственные мощности металлургического завода Равне в Словении. Смильян Джуван занимается разработкой технических мер по борьбе с наводнениями на Меже. Он рассказал нам о том, что здесь было сделано.
СМИЛЬЯН ДЖУВАН, промышленный дизайнер: Мы создали новую подвесную конструкцию, на которую крепили установки, — и это было очень сложно, в это время завод продолжал работать. Речь идёт о газопроводах, электричестве, линиях высокого напряжения, трубопроводах горячей воды, технических газах, водопроводах и так далее.
Долина узкая и поймы реки недостаточно, чтобы сдержать наводнение. В качестве компенсационной меры необходимо образовать водохранилище на случай подъёма воды — это в Поляне, в десяти километрах выше по течению.
Сельскохозяйственные угодья будут принесены в жертву. Но когда вода поднимется, она уйдёт туда. Поток будет регулироваться шлюзами — и таким образом воду можно будет сдержать, чтобы обезопасить городские и промышленные районы от затопления.
Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с эскалацией на линии соприкосновения.
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у пациентов, перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме, может появиться ощущение нехватки воздуха.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании меморандума между украинской НАЭК «Энергоатом» и американской компанией Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о том, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.
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