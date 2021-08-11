Das Erste: правительство ФРГ выделит €30 млрд на восстановление пострадавших от паводка районов

Пострадавшие от наводнений районы Германии получает $30 млрд на восстановление, сообщает Das Erste. Часть этой суммы будет выделена из бюджета федерального правительства, а часть из бюджета регионов. Кроме того, чтобы избежать волны банкротств, бундестаг планирует отменить процедуру банкротства для пострадавших от стихии предприятий.

Федеральные и региональные власти ФРГ согласовали фонд помощи для восстановления пострадавших от паводка районов Германии, сообщает Das Erste. Объём фонда составит €30 млрд. Из них €16 млрд предоставит федеральное правительство, а остальную сумму — регионы.

Для утверждения фонда планируется составить отдельный закон, пишет издание. Бундестаг рассмотрит его на внеочередном заседании 25-го августа: создание фонда должен также будет одобрить и бундесрат. Кроме того, на внеочередном заседании должны будут обсудить запланированную отмену обязательной процедуры банкротства для фирм, пострадавших от наводнений. Таким образом планируется избежать волны банкротств.

Отмечается, что помощь будет направлена частным домохозяйствам, а также пострадавшим предприятиям, в случае если ущерб не может быть покрыт их страховкой, пишет Das Erste. По принципу своей работы фонд помощи будет напоминать фонд, созданный во время наводнений 2013 года. Основная разница заключается в объёмах: фонд 2013 года был куда меньше и составлял около €6 млрд. Между тем сейчас одной лишь Северный Рейн—Вестфалии требуется на восстановление €13 млрд.