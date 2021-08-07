Frankfurter Allgemeine: немецкого политика судят за халатность в предотвращении наводнений

Главу администрации одного из районов в Германии, который пострадал от наводнения, обвиняют в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности, сообщает Frankfurter Allgemeine. Государственная прокуратура уже запустила расследование и подала заявление в суд. Политика и ещё одного члена кризисного штаба подозревают в том, что они недостаточно быстро и недостаточно чётко предупредили людей о надвигающейся катастрофе.

После наводнения в долине Артал Государственная прокуратура начала расследование против главы администрации района Арвайлер Юргена Пфёлера. Его подозревают в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. Параллельно также ведётся расследование против одного из членов кризисного штаба. Старший прокурор Кобленца Харальд Крузе прокомментировал ситуацию.

ХАРАЛЬД КРУЗЕ, старший прокурор Кобленца: Речь идёт о вопросе: «Возможно, людей слишком поздно предупредили?». Или это было сделано недостаточно чётко. Возможно, эвакуация прошла слишком поздно или было вывезено недостаточно людей. Мы также подали в суд заявление об отказе в оказании помощи. В нём речь идёт о том, была ли населению оказана помощь в том объёме, в каком её можно было оказать.

Появились свидетельства тому, что 14 июля ещё не пострадавших от наводнения жителей Артала нужно было предупредить не позднее 20:30 и вывезти их в безопасное место. В соответствии с начальным подозрением, это было сделано с недостаточной чёткостью или же опозданием.

Из-за халатности некоторые люди погибли и получили ранения. Следователи не рассчитывают на быстрые результаты. Сначала нужно внимательно разобраться в том, как развивалась катастрофа и собрать воедино большое число кусочков пазла.

Три недели назад экстремальные дожди привели к сильным разливам рек в Северном Рейне — Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Многие поселения, особенно в Артале, были полностью разрушены. В Рейнланд-Пфальце погиб как минимум 141 человек. 60 пропали без вести.

Дата выхода в эфир 06 августа 2021 года.