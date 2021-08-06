Welt: в результате наводнения в Германии тысячи автомобилей стали металлоломом

Катастрофическое наводнение на западе и юго-западе Германии не только унесло жизни сотен человек и разрушило инфраструктуру, но и привело в негодность тысячи машин. Как передаёт Welt, эвакуаторы работают днями и ночами, но места на свалках не хватает, поэтому службам пришлось временно прервать работу.

Машины на машинах. Сотни машин рядом и друг над другом. Весь металлолом разрушило наводнение. Повреждённые автомобили находятся на сборочных пунктах, и их можно оттуда забрать. Один Марко Флоссдорф, предприниматель, предоставляющий услуги по эвакуации, за последние две с половиной недели вывел из зоны затопления более 1200 автомобилей.

МАРКО ФЛОССДОРФ, предприниматель, предоставляющий услуги по эвакуации автомобилей: Внутри компании мы создали список в Excel, в котором перечислили все отбуксированные нами автомобили. Затем клиент может связаться с нами через наш веб-сайт, ввести все данные, например данные Всеобщего немецкого автомобильного клуба, сведения о страховке и т. д. А затем на основе списка в Excel мы попытаемся выяснить, какой это автомобиль.

Убирать машины с дороги и складывать их друг на друга — это задача водителя крана Карла-Хайнца Бедау. Перемещение многих транспортных средств особенно затруднено, так как большинство из них были сильно повреждены силой водных масс.

КАРЛ-ХАЙНЦ БЕДАУ, водитель крана: Вы видели, как в городах и деревнях лежали автомобили, какая сила у воды. Затем, конечно, были ещё и «танцы» при столкновениях. И, конечно, это и многое другое происходило и здесь.

Он напряжённо работал и работает днём ​​и ночью. Клаус Долль, глава компании, занимающейся эвакуацией автомобилей. В течение недели он предлагал свои услуги на безвозмездной основе и с 25 эвакуаторами находился на передовой на реке Ар.

КЛАУС ДОЛЛ, глава компании, предоставляющей услуги по эвакуации автомобилей: Не важно какой: с неисправностью, с неисправными шинами, с нехваткой топлива, разряженной батареей. И, конечно же, да, доставать затопленные автомобили с подземных парковок и так далее….

Но теперь Клаусу Доллю придётся на некоторое время прекратить работу. Причина заключается в нехватке места — слишком много повреждённых машин, слишком мало пространства. Прежде чем он сможет продолжить работу, необходимо место для хранения не менее пяти тысяч автомобилей.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.