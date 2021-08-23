Euronews: десятки тысяч людей в Нью-Йорке остались без света из-за тропического шторма «Генри»

11:22 Моуринью — о Шомуродове: очень опасен на свободных пространствах Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о сильных сторонах форварда римской команды Эльдора Шомуродова.

11:15 Немецкий журналист раскритиковал «будничный» приём Меркель в Киеве Немецкий журналист Йорг Бланк удивился тому, что канцлера Германии Ангелу Меркель в украинской столице встретили «буднично» и в аэропорту не присутствовал даже мэр Киева Виталий Кличко.

11:07 В России снимают новый фильм франшизы «Ёлки» В российских регионах начались съёмки нового фильма франшизы «Ёлки». Об этом RT сообщили в кинокомпании Bazelevs.

11:07 В «Ростелекоме» отреагировали на санкции Украины Введённые Украиной санкции в отношении «Ростелекома» не скажутся на деятельности оператора, заявили Интерфаксу в компании.

11:03 Футболист Киммих продлил контракт с «Баварией» Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с защитником Йозуа Киммихом.

10:59 В МИД Китая высказались против санкций США в отношении России Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь высказался против новых санкций США в отношении России.

10:59 В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения В Белоруссии стартовали совместные с Россией тыловые учения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны республики.

10:45 Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о консультациях с Турцией по С-400 Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что ведутся консультации о поставке Турции дополнительной партии С-400, в ближайшее время планируется приступить к подписанию контракта.

10:44 Пайет показал поцарапанную спину после потасовки во время матча «Ницца» — «Марсель» Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет показал повреждения спины, которые он получил во время потасовки на матче третьего тура чемпионата Франции по футболу против «Ниццы».

10:36 В Госдуме назвали избыточной идею составить перечень специальных смартфонов для школьников Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.

10:30 Рублёв заявил, что проиграл Звереву не физически, а ментально Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира «Мастерс» в Цинциннати от немца Александра Зверева.

10:20 В Госдуме прокомментировали планы Зеленского по офисам «Крымской платформы» Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT намерение президента Украины Владимира Зеленского открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

10:17 Президент «Ниццы» высказался о беспорядках во время матча с «Марселем» Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал потасовку футболистов во время матча третьего тура чемпионата Франции по футболу с «Марселем».

10:16 Малый ракетный корабль «Циклон» войдёт в состав ЧФ в конце 2021 года Черноморский флот, как ожидается, получит малый ракетный корабль «Циклон» в конце 2021 года. Об этом информирует пресс-служба флота.

10:10 В «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер Движение «Талибан»* взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер.

10:04 Павлюченкова поднялась на две строчки в рейтинге WTA Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на две строчки в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

10:01 В Совфеде прокомментировали блокировку ряда сайтов российских компаний и СМИ на Украине Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.

09:56 В Туле задержали агента украинских спецслужб В Туле задержали с поличным агента украинских спецслужб, который собирал данные о новейшем стрелковом вооружении России, составляющие гостайну. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

09:49 Тарасов — о бое с Александром Емельяненко: мы творим историю Блогер Артём Тарасов прокомментировал предстоящий поединок с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

09:43 Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова Российский лидер Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

09:34 Футболист сборной Швейцарии Шакири продолжит карьеру в «Лионе» «Лион» и «Ливерпуль» достигли договорённости по трансферу Шердана Шакири во французский клуб.

09:32 Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована на Филиппинах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

09:26 В Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

09:19 В Крыму прокомментировали саммит «Крымская платформа» Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.

09:17 Тарпищев — о поражении Рублёва от Зверева: всё решила первая подача Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати.

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09:07 Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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08:43 Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 августа Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 23 августа.

08:25 Лавров заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд.

08:13 Один служащий сил безопасности Афганистана погиб при стрельбе у аэропорта Кабула Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула.

07:55 В Москве 23 августа ожидается до +21 °С В Москве в понедельник, 23 августа, ожидается погода с переменной облачностью без осадков.

07:51 Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни В России расценивают заявления президента Украины Владимира Зеленского о русскоязычном населении как разжигание межнациональной розни, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

07:43 «Аэрофлот» подтвердил приостановление полётов в Бангкок до конца октября Российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила приостановление рейсов в Бангкок до конца октября.

07:30 Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском инфицирования COVID-19 Минздрав Чехии опубликовал распоряжение, согласно которому власти республики с 23 августа исключают Россию из списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом.

07:21 В МИД России оценили риски отключения страны от системы SWIFT В России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

07:08 В России заявили, что не спешат исключать «Талибан» из списка террористов Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан»* из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

07:00 Сотрудники МЧС спасли пять человек на острове Русский Специалисты поисково-спасательного отряда из Владивостока оказали помощь пятерым гражданам, которые не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский из-за сильного прибоя. Ещё одного человека спасти не удалось.

06:39 Синоптик заявил, что тёплая погода в ЦФО продержится ещё неделю Летняя тёплая погода в Центральном федеральном округе (ЦФО) продержится ещё как минимум ближайшие пять-шесть дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

06:30 США профинансируют «борьбу с дезинформацией» в Румынии Госдепартамент США намерен выделить до $100 тыс. на разработку программы по «борьбе с дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

06:15 Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысяч В понедельник, 23 августа, биткоин впервые с 15 мая 2021 года в ходе торговой сессии превысил отметку $50 тыс.

06:00 Милонов предложил составить перечень специальных смартфонов для школьников Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

05:37 Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 га Площадь природного пожара в Свердловской области возросла с 70 до 240 га, на местах работают сотрудники МЧС.

05:20 Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке продлили до 25 августа Запрет на посещение туристами Курильского озера на Камчатке, где потерпел крушение вертолёт Ми-8, продлён до 25 августа.

05:00 Опрос показал, сколько россиян планируют сменить работу осенью Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, когда жители России планируют менять работу и какие сферы деятельности кажутся им в этом отношении наиболее интересными. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.

04:38 В Словении заявили, что в ЕС не готовы организовать гумкоридоры для афганских беженцев Евросоюз не откроет европейские гуманитарные коридоры для беженцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

04:21 Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Теннесси Президент США Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибших в результате наводнения в Теннесси.

04:01 В «Нафтогазе» обвинили Москву в создании искусственного дефицита газа Глава «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в манипуляциях по созданию искусственного дефицита газа для того, чтобы Европа разрешила запустить «Северный поток — 2».

03:38 Байден ответил на критику в отношении решения властей по Афганистану Президент США Джо Байден утверждает, что принял правильное решение относительно участия американской стороны в ситуации в Афганистане.