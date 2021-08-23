Euronews: десятки тысяч людей в Нью-Йорке остались без света из-за тропического шторма «Генри»

Тропический шторм «Генри» ударил по Нью-Йорку, Коннектикуту и Род-Айленду. Введён режим чрезвычайной ситуации, многие дороги затоплены, автомобили уходят под воду. Почти 100 тысяч домов в Новой Англии остались без света. В то же время в штате Теннесси из-за сильного наводнения погибли уже более 20 человек, передаёт Euronews.
Почти 100 тысяч домов на северо-востоке США остались без электричества из-за тропического шторма «Генри». Стихия принесла в Нью-Йорк, Коннектикут и Род-Айленд ливни и порывистый ветер. По улицам городов текут потоки воды, кое-где целиком ушли под воду припаркованные автомобили.
В Нью-Йорке, где с субботы действует режим чрезвычайной ситуации, дождь установил рекорд: в Центральном парке за один час выпало больше пяти сантиметров осадков. Это больше, чем когда-либо в истории.
При этом тропические штормы — редкое явление для Новой Англии: в последний раз ураган ударил по региону более 30 лет назад. Тогда, в 1991 году, «Боб» привёл к гибели по меньшей мере 17 человек. Накануне метеорологи присвоили статус урагана и «Генри» — однако перед тем, как достичь побережья, он вновь ослабел до тропического шторма.
Другая стихия обрушилась на Теннесси: из-за наводнения там погибли как минимум 22 человека. В штате выпало более 38 сантиметров осадков, дождь размыл дороги и разрушил мосты. Тысячи местных жителей до сих пор без света.
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