NBC News: Техас и спустя неделю не может оправиться от последствий снежного шторма

Большое число жителей Техаса вынуждено обращаться в пищевые банки за помощью, сообщает NBC News: причиной стал снежный шторм на прошлой неделе, приведший к массовым отключениям энергии. Отмечается, что более 8 млн техасцев по-прежнему не имеют доступа к питьевой воде. Проблемой также стал резкий рост цен на электричество, оказавшийся не по карману многим жителям штата.

Спустя неделю в Техасе снежные пейзажи сменились грустной реальностью: рядами машин с голодными семьями, отчаянно стремящимися получить помощь.

ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕР, местный житель: Нам приходилось использовать печку, чтобы поесть дома. Это единственный способ, с помощью которого мы можем выжить.

Электричество вернулось в дом Чарльза Оливера, но сегодня он был вынужден ждать несколько часов, чтобы получить воду.

РЕПОРТЁР: Что это значит для вас?

ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕР: Это значит, что я смогу выжить.

Нуждающиеся массово обращаются в пищевые банки. Этот способен обеспечить едой 3 тысяч семей всего за несколько часов. Но в масштабах всего штата более 8 миллионов жителей Техаса по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде.

ДЭН ПАТРИК, вице-губернатор Техаса: Мы установим, что произошло, мы исправим это и сделаем всё, чтобы это больше никогда не случилось.

Власти штата обещают перемены и решение проблемы очень дорогих счетов за электричество. Губернатор запретил компаниям отключать электричество за неуплату. Скотт Уиллиби подписал контракт с провайдером, не зная, что расценки зависят от рынка. Поэтому когда предложение электричества снизилось, его чек за электричество вырос с 200 почти до 17 тысяч долларов.

СКОТТ УИЛЛИБИ, местный житель: Я не прочитал вcё, что было написано мелким шрифтом. Я не прочитал про самый худший сценарий.

Трагедия случилась в Хьюстоне: на этом видео Кристиан Пенеда играет, за день до своей смерти, предположительно от гипотермии, после того как его дом был отключён от электричества. Семья Пенеды теперь судится с компанией Ercot, управляющей электросетью штатов, предъявляя ей обвинение в халатности.

ТОНИ БАСБИ, адвокат семьи Пенеда: Это семья, которая очень любила своего ребёнка, и они делали всё, чтобы его защитить. Техас подвёл их.

Сегодня вечером компания Ercot ответила, выпустив официальное заявление: «Наши мысли со всеми жителями Техаса, кто пострадал или продолжает страдать из-за произошедшего на прошлой неделе. Мы уверены в том, что наши операторы электросетей сделали правильный выбор, чтобы избежать отключения электричества во всём штате».

Сегодня вечером федеральные следователи сообщили о двух новых расследованиях, спровоцированных крупным снежным штормом. В рамках первого намечено проверить рынок электричества и природного газа на предмет возможных правонарушений. В рамках второго планируется всеобъемлющее обследование американской электросети на предмет уязвимости к экстремальным погодным условиям или изменениям климата.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.