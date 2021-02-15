ABC: опасные морозы и снежные штормы обрушились на большую часть США
Сегодняшний выпуск мы начнём с сильных морозов, ударивших почти по всей территории США. Более чем в 40 штатов объявлены зимние штормовые предупреждения — из-за снега, льда и опасного холода. Ещё один шторм на подходе.
Ледяной дождь называют виновником столкновения и возгорания на обледеневшей автомагистрали I-55 в Миссисипи. И легковой автомобиль, и грузовик перевернулись. Крупное ДТП на (платной автостраде. — ИноТВ) Turner Turnpike в Оклахоме. Столкнулись грузовики и пассажирский транспорт.
Температура в Техасе упала ниже 10 градусов (по Фаренгейту. — ИноТВ). Снегоуборочные машины работают круглые сутки, чтобы расчистить дороги в районе города Амарилло. В Сиэтле зафиксирован самый снежный день за 52 года! В некоторых частях штата Вашингтон выпало более фута снега.
Миллионы людей сейчас готовятся к рекордным морозам, которые продолжатся до вторника включительно. Температуры на 50* градусов ниже средней. Температура с учётом ветра упала заметно ниже нуля от Техаса до Северной и Южной Дакоты. Опасный лёд оставил сотни тысяч жителей обоих побережий без электричества.
Начнём с репортажа корреспондента ABC News Маркуса Мора из Техаса.
Сегодня эта мощная штормовая система взяла под свой ледяной прицел юг. Это ДТП сегодня днём перекрыло платную автостраду в Оклахома-Сити. Вдали клубится дым. Трасса I-10 в Эль-Пасо усеяна перекрученными автопоездами и другими транспортными средствами.
Столкновение с возгоранием на I-55 около Джексона, Миссисипи. Пожарные пытаются потушить пламя. Как сообщается, в столкновении виноват ледяной дождь. В Остине автомобиль экстренной службы чуть не протаранила потерявшая управление машина.
После того как на прошлой неделе произошло масштабное ДТП с участием множества машин в Форт-Уэрте, власти умоляют водителей оставаться дома.
МАРКУС МОР, корреспондент ABC News: Эксперты говорят, если ваша машина ушла в занос, не надо паниковать и бить по тормозам. Вместо этого поднимите глаза, смотрите туда, куда хотите ехать, и поверните руль в сторону заноса. Когда снова появится сцепление с дорогой, верните руль в центральное положение.
ГОЛОС: Медленнее. Медленнее. Медленнее. Медленнее.
Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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