CNBC: ущерб от урагана «Ида» оценивают в $40 млрд

Буря на юге США повредила линии электропередачи, нарушила судоходство и дорожное движение, а также нанесла урон нефтяной промышленности, передаёт CNBC. По данным телеканала, город Новый Орлеан полностью обесточен как минимум на несколько дней, приблизительно 2,5 миллиона человек остались без электричества.

Более миллиона человек остались без электричества. Последние новости этого часа сообщит Шепард Смит. Шеп?



ШЕПАРД СМИТ, ведущий CNBC: Здравствуйте. На данный момент нам известно, что эта буря примерно в 40 милях к юго-западу от Джексона, Миссисипи. Максимальная стабильная скорость ветра 40 миль в час, общее направление движения — на север. В конечном итоге буря достигнет северо-востока, в среду и четверг здесь, на северо-востоке, возможны дожди.



Я хочу показать вам, что происходит на юге. Новые кадры с воздуха от береговой охраны… Эти кадры из Гранд-Айла. У нас есть новые сведения… Там оставались восемь пожарных, и до недавнего времени никто не мог выйти с ними на связь. Но мы только что говорили с Джо Вальенте, директором управления чрезвычайных ситуаций в местном приходе*. Они связались с этими восемью пожарными, те находятся в безопасности на третьем этаже бетонного здания. Однако судьба ещё 30 человек, пережидавших бурю в опустошённом Гранд-Айле, по-прежнему неизвестна, по крайней мере на данный момент. Возможно, проблема со связью. Надеемся узнать больше.



Далее. Новая информация на кадрах береговой охраны из Гальянте… Панорамная съёмка с вертолёта, здесь запечатлены масштабные разрушения в этом районе… Это фотокадры. Я сказал Гальянте? Это Гальяно, штат Луизиана. Снимки береговой охраны.



Вдобавок мы провели собственные расчёты касательно районов отключения электричества. Компания — производитель электроэнергии Entergy поделилась конкретными данными о местности, где сейчас нет электричества. И хотя это примерно 1,18 миллиона клиентов, собственные расчёты CNBC показывают, что в этих местах проживают приблизительно 2,5 миллиона человек. Электроэнергия внушает серьёзную обеспокоенность.



И… Только послушайте! Есть восемь крупных линий электропередачи, подающих электричество в город Новый Орлеан. Вчера во второй половине дня они начали отказывать, и теперь ни одна из них не работает. А это, по словам местного энергетического управления, означает, что город Новый Орлеан будет оставаться без электричества как минимум несколько дней. И один уполномоченный предполагает, что этот период может затянуться гораздо дольше, в зависимости от степени повреждения линий.



Нам известно, что одна крупная линия электропередачи обрушилась в реку Миссисипи, нарушила судоходство по Миссисипи, а также, конечно же, создала помеху для дорожного движения в этой местности. Однако мы также знаем, что порт Нового Орлеана возобновил свою работу. А закрывшиеся энергетические компании вокруг Порт-Фуршона по-прежнему оценивают ущерб, понесённый их нефтеперерабатывающими и другими объектами. Ожидается, что позже в течение дня будут озвучены сроки возобновления производства энергии, когда сотрудники смогут вернуться к работе.



Вот последние данные, которыми мы располагаем. Продолжаются поисково-спасательные операции, особенно в районе Лафитта, штат Луизиана. Спасательные работы во время наводнения, сотни лодок, 43 вертолёта. Ведутся поиски. Мы будем сообщать новую информацию по мере её поступления. Вам слово.



Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.



* Приход — административно-территориальная единица в штате Луизиана, аналог округа в других штатах (прим. ИноТВ).