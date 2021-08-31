CNBC: ущерб от урагана «Ида» оценивают в $40 млрд
Более миллиона человек остались без электричества. Последние новости этого часа сообщит Шепард Смит. Шеп?
ШЕПАРД СМИТ, ведущий CNBC: Здравствуйте. На данный момент нам известно, что эта буря примерно в 40 милях к юго-западу от Джексона, Миссисипи. Максимальная стабильная скорость ветра 40 миль в час, общее направление движения — на север. В конечном итоге буря достигнет северо-востока, в среду и четверг здесь, на северо-востоке, возможны дожди.
Я хочу показать вам, что происходит на юге. Новые кадры с воздуха от береговой охраны… Эти кадры из Гранд-Айла. У нас есть новые сведения… Там оставались восемь пожарных, и до недавнего времени никто не мог выйти с ними на связь. Но мы только что говорили с Джо Вальенте, директором управления чрезвычайных ситуаций в местном приходе*. Они связались с этими восемью пожарными, те находятся в безопасности на третьем этаже бетонного здания. Однако судьба ещё 30 человек, пережидавших бурю в опустошённом Гранд-Айле, по-прежнему неизвестна, по крайней мере на данный момент. Возможно, проблема со связью. Надеемся узнать больше.
Далее. Новая информация на кадрах береговой охраны из Гальянте… Панорамная съёмка с вертолёта, здесь запечатлены масштабные разрушения в этом районе… Это фотокадры. Я сказал Гальянте? Это Гальяно, штат Луизиана. Снимки береговой охраны.
Вдобавок мы провели собственные расчёты касательно районов отключения электричества. Компания — производитель электроэнергии Entergy поделилась конкретными данными о местности, где сейчас нет электричества. И хотя это примерно 1,18 миллиона клиентов, собственные расчёты CNBC показывают, что в этих местах проживают приблизительно 2,5 миллиона человек. Электроэнергия внушает серьёзную обеспокоенность.
И… Только послушайте! Есть восемь крупных линий электропередачи, подающих электричество в город Новый Орлеан. Вчера во второй половине дня они начали отказывать, и теперь ни одна из них не работает. А это, по словам местного энергетического управления, означает, что город Новый Орлеан будет оставаться без электричества как минимум несколько дней. И один уполномоченный предполагает, что этот период может затянуться гораздо дольше, в зависимости от степени повреждения линий.
Нам известно, что одна крупная линия электропередачи обрушилась в реку Миссисипи, нарушила судоходство по Миссисипи, а также, конечно же, создала помеху для дорожного движения в этой местности. Однако мы также знаем, что порт Нового Орлеана возобновил свою работу. А закрывшиеся энергетические компании вокруг Порт-Фуршона по-прежнему оценивают ущерб, понесённый их нефтеперерабатывающими и другими объектами. Ожидается, что позже в течение дня будут озвучены сроки возобновления производства энергии, когда сотрудники смогут вернуться к работе.
Вот последние данные, которыми мы располагаем. Продолжаются поисково-спасательные операции, особенно в районе Лафитта, штат Луизиана. Спасательные работы во время наводнения, сотни лодок, 43 вертолёта. Ведутся поиски. Мы будем сообщать новую информацию по мере её поступления. Вам слово.
Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.
* Приход — административно-территориальная единица в штате Луизиана, аналог округа в других штатах (прим. ИноТВ).
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