France 24: страшнее «Катрины» — Луизиана готовится к урагану «Ида»

В американской Луизиане объявлено чрезвычайное положение — к штату стремительно приближается ураган «Ида», который угрожает стать одним из мощнейших в истории США, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, последний раз настолько разрушительный удар стихии Америка перенесла ровно 16 лет назад, когда южные штаты разорил ураган «Катрина», — но «Ида» может оказаться ещё более мощной.

На Луизиану надвигается крайне опасный ураган, способный перевернуть жизни многих людей вверх дном. Жители Нового Орлеана заколачивают окна и двери и готовятся к удару стихии, который, как ожидается, станет для штата одним из худших за последние 170 лет.

Президент США Джо Байден пообещал, что правительство готово оказать людям помощь.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы отправили в Техас и Луизиану дополнительно 500 сотрудников спасательных служб Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA; в регионе уже находятся 2000 сотрудников FEMA, которые участвуют в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, мы заранее подготовили в районе запасы еды, воды, генераторов и других необходимых вещей.

Направлены туда и специальные группы по восстановлению электроснабжения и поддержанию работоспособности сетей мобильной связи. Мы также тщательно координируем усилия с компаниями, обслуживающими электросети, дабы восстанавливать электроснабжение как можно скорее, внося таким образом вклад в операции по реагированию и ликвидации последствий.

Ураган «Ида» должен будет ударить спустя ровно 16 лет после того, как побережье Мексиканского залива разорил ураган «Катрина» — обернувшийся разрушениями на много миллиардов долларов ураган третьей категории мощности, в котором погибли более 1800 человек.

Из-за высокой температуры воды ураган «Ида» может в считаные часы стать значительно мощнее, достигнув четвёртой категории мощности, — в этом случае к моменту его столкновения с южными штатами скорость ветра в нём будет достигать 220 километров в час.

В Луизиане объявлено чрезвычайное положение, и из части низинных районов штата уже распорядились о начале эвакуации в обязательном порядке; ожидается, что на значительной части луизианской территории будет отключаться электричество.

Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.