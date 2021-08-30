CBS News: «Это чудовище» — на юг США обрушился ураган «Ида»

Спустя ровно 16 лет после разрушительной «Катрины» в штат Луизиана пришёл новый ураган. Как сообщает CBS News, проливные дожди, штормовые валы и ветра скоростью 150 миль в час представляют угрозу для миллионов людей в штате. Президент США Джо Байден уже пообещал, что государство предпримет все усилия для спасения бедствующих.

Сначала об урагане «Ида». Сегодня он достиг Луизианы, обрушив на юго-восточное побережье потоки воды и опасные ветра. Новый удар стихии пришёлся на тот же самый день, что и ураган «Катрина» 16 лет назад.



«Ида» принесла на берег разрушительные ветра скоростью до 150 миль в час. Ожидается, что в течение нескольких дней выпадет более полутора футов осадков. Вот как «Ида» выглядит из космоса. Это чудовище, смертоносный ураган. И на его пути находятся миллионы людей.



Сегодня президент Байден пообещал, что все силы страны будут направлены на поисково-спасательные операции.



Начнём с прямого включения из Нового Орлеана, где находится наш корреспондент Омар Виллафранка. Омар, расскажите, какая у вас там обстановка?



ОМАР ВИЛЛАФРАНКА, корреспондент CBS News: Мы находимся на Канал-стрит. Начинает подниматься ветер, и дождь уже проливной. В Центральном деловом районе и здесь, во Французском квартале, электричество пока есть, но почти полмиллиона потребителей по всему штату остались без электроэнергии, в то время как большой шторм готовится атаковать Новый Орлеан.



«Ида» обрушилась на юго-восток Луизианы сильными ветрами, скорость которых измеряется в трёхзначных числах, и стеной дождя. Ураган четвёртой категории достиг берега в середине дня недалеко от Порт-Фуршона. Сорок человек решили переждать бурю в Гранд-Айле, не подчинившись приказу об обязательной эвакуации. Власти получили много обращений с просьбой прислать спасателей.



СИНТИЯ ЛИ-ШЕН, президент прихода Джефферсон: Очевидно, что экстренные службы не могут к вам добраться. Так что этим людям придётся просто прятаться…



Сегодня утром «охотники за ураганами» пролетели на самолёте в глаз бури. Они сняли эти потрясающие кадры: вот так «Ида» набирает силы.



На улицах Нового Орлеана до последней минуты шли экстренные приготовления.



ЖЕНЩИНА: Я боюсь, что это будет ещё один ураган «Катрина»…



Спустя ровно 16 лет после разрушительной «Катрины» мэр Латойя Кантрелл заявляет о готовности своего города.



ЛАТОЙЯ КАНТРЕЛЛ, мэр Нового Орлеана: Сейчас именно то время, к которому мы готовились…



«Ида» — первое испытание на прочность для систем дамб, после того как на модернизацию было потрачено 14 миллиардов долларов.



ДЖОН ЭДВАРДС, губернатор штата Луизиана: Подвергнется ли она испытанию? Да. Но для этого момента она и была построена.



ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: Здесь, на южном берегу озера Пончартрейн, очень сильный ветер, и мы видим, что волны уже захлёстывают стену.



Ветер, дождь и штормовые валы «Иды» представляют значительную угрозу.



РЭМСИ ГРИН, заместитель мэра Нового Орлеана по инфраструктуре: По прогнозам, уровень осадков за сегодняшний и завтрашний день у нас составит от 15 до 20 дюймов, временами интенсивность осадков будет превышать 3 дюйма в час…



Ожидается ухудшение обстановки с наступлением ночи.



ЖЕНЩИНА: Мы собираемся переждать. Посмотрим, что будет.



ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: А когда буря пройдёт, останется другой повод для беспокойства — пандемия. Городские власти подумывают открыть центр съездов в качестве убежища, но опасаются распространения COVID. Джерика?



Спасибо, Омар.



Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.