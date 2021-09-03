CNN: беспрецедентные наводнения на северо-востоке США унесли жизни десятков человек

Остатки урагана «Ида» обрушились на восточное побережье США. Стихия затронула шесть штатов, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, и привела к гибели как минимум 46 человек, передаёт CNN.

Накануне остатки урагана «Ида» обрушились на восточное побережье США. Число погибших в результате наводнений резко возросло до 46, после того как в Нью-Джерси объявили о гибели не менее 23 человек, сообщает CNN.

Губернатор штата Фил Мёрфи заявил, что большинство погибших находились в машинах, когда их «накрыло водой». По словам властей, многие жители региона пропали без вести, отмечает телеканал.

Помимо Нью-Джерси, стихия затронула пять других штатов: Коннектикут, Мэриленд, Нью-Йорк, Пенсильванию и Вирджинию. Десятки человек, в том числе как минимум один сотрудник полиции, погибли, после того как шторм принёс в регион беспрецедентные дожди.

На юге Нью-Джерси жители столкнулись с одним из восьми смерчей, потрясших северо-восток. Они разбирали завалы от торнадо, который сровнял их дома с землёй. Затопление некоторых улиц в районе Филадельфии привело к задержке движения общественного транспорта и закрытию муниципальных зданий. Руководство города призвало жителей не рисковать и работать из дома.

Мёрфи назвал наводнение, поразившее Нью-Джерси, «историческим по всем параметрам». «Здесь никогда не бывало такого затопления, никогда не бывало такого дождя», — сказал губернатор, добавив, что официальные лица штата проведут расследование случившегося.

По мнению Мёрфи, ураган «Ида» и ему подобные демонстрируют реальность изменения климата и необходимость борьбы с ним. «Такие штормы случаются всё чаще и с большей интенсивностью, поэтому этого невозможно отрицать», — сказал политик.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен не только в Нью-Джерси, но и в Нью-Йорке. Только в одной столице штата пожарные спасли сотни людей на затопленных дорогах и из системы метрополитена.

16 из 46 жертв стихии пришлось на штат Нью-Йорк. Комиссар городской полиции Дермот Ши сообщил, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате затопления подвалов домов в Квинсе.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) ожидало, что «Ида» принесёт с собой ливни на северо-восток США. Но чиновникам стало известно, где именно пройдут сильные дожди, только незадолго до их начала.

«Люди просто шокированы случившимся, — призналась губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. — Я имею в виду, речь идёт о мероприятии, которое мы запланировали. Мы начали развёртывание ресурсов в регионе вечером и утром накануне».

«Но как только начинается дождь и он становится просто неумолимым, людям остаётся только смотреть вверх с открытыми от удивления ртами и вопрошать: «Что здесь происходит?» — добавила она.

После урагана нью-йоркское метро временно приостановило свою работу, за исключением двух линий, из-за наводнения. В результате чего многие люди оказались в затруднительном положении и не знали, как добраться до дома.

Тем временем в Пенсильвании в городке Шалер Тауншип паводок застал врасплох школьный автобус. Местные власти и добровольная пожарная рота подтвердили, что им удалось вызволить всех пассажиров.

Президент Джо Байден отреагировал на катастрофу на северо-востоке страны. «Нанесён большой ущерб. И я ясно дал понять губернаторам, что моя команда в FEMA находится на месте и готова предоставить всю необходимую помощь», — подчеркнул он.