Euronews: Испания подсчитывает убытки от небывалых наводнений

Недавняя буря в Мадриде стала самой мощной за последние 74 года, в нескольких районах из-за мощных ливней побиты абсолютные рекорды по объёму выпавших осадков. В частности, в провинции Таррагона всего за шесть часов выпала половина всей годовой нормы осадков — улицы превратились в реки, первые этажи затопило. Десятки тысяч человек до сих пор остаются без света и работающего водопровода, передаёт Euronews.
На востоке Испании подсчитывают убытки и потери после сильнейшего наводнения. Мощные ливни обрушились на Каталонию ещё в среду — в провинции Таррагона всего за шесть часов выпала половина годовой нормы осадков.
Жертв удалось избежать, но материальный ущерб велик. Первые этажи зданий были затоплены, десятки тысяч человек до сих пор остаются без света и работающего водопровода. Аварийные службы пытаются как можно скорее восстановить движение по автотрассам и железным дорогам, которые были завалены мусором и во многих местах размыты.
На центральные районы Испании обрушился циклон «Дана». В нескольких регионах, включая Мадрид, был объявлен «оранжевый уровень» опасности. В Толедо и Кастилии-ла-Манче ливни сопровождались крупным градом, который нанёс большой урон сельхозугодьям. Сейчас вода отступила, и там тоже подсчитывают убытки.
В Мадриде говорят, что прошедшая в середине недели буря была сильнейшей за 74 года. А в нескольких районах отмечены абсолютные рекорды по объёму выпавших осадков.
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