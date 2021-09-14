Гендиректор ВТО: в борьбе с пандемией и изменением климата богатые страны оставили бедные без поддержки

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами «абсолютно неприемлемо», отмечает генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в интервью Der Spiegel. По её словам, несмотря на громкие обещания, лидеры развитых стран обращали внимание исключительно на свои государства и не смогли убедить своих граждан в том, что пандемию можно победить лишь сообща. Кроме того, гендиректор ВТО уверена: вина за слишком медленный прогресс в борьбе с изменением климата также лежит на богатых странах, не выполняющих свои обязательства по поддержке более бедных.

В то время как в Европе и США начинается кампания по ревакцинации населения от коронавируса, жители многих частей Африки, Азии и Латинской Америки ещё не имеют возможности сделать первую прививку, пишет Der Spiegel. По словам генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, бывшего министра финансов Нигерии, эта ситуация «абсолютно неприемлема» как с моральной, так и с практической и экономической точек зрения.

С моральной точки зрения это неприемлемо потому, что «люди умирают, если нет технологий, которые могли бы их спасти». С практической — пока коронавирус бушует во многих частях мира, он будет возвращаться в виде различных штаммов. С экономической — восстановление экономики пойдёт не по пути устойчивого развития, пояснила Оконджо-Ивеала.

Гендиректор ВТО подчеркнула, что, когда началась пандемия, международное сообщество создало COVAX, глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса, координируемый ВОЗ и Альянсом ГАВИ. «Цель заключалась в том, чтобы 92 беднейшие страны получили вакцину бесплатно или по сниженной цене на основе пожертвований из богатых стран. На международном уровне мы пришли к единому мнению: никто не сможет быть у себя в безопасности, пока все не будут в безопасности. Но лидеры в первую очередь обращали внимание на свои страны и желание своих граждан пройти вакцинацию», — отметила Оконджо-Ивеала.

Несмотря на внутриполитическое давление, политикам на раннем этапе было необходимо дать понять гражданам, что «вакцинация людей в других странах также в их интересах и что пандемию можно победить только сообща». По словам Оконджо-Ивеалы, ВТО предложила, чтобы врачи и медсёстры, находящиеся на передовой борьбы с пандемией по всему миру, первыми получили возможность сделать прививку, что потребовало бы всего 3% от общего числа доз. Но даже этого не произошло, потому что отдельные страны преследовали разные стратегии.

Оконджо-Ивеала отказалась назвать конкретные страны. По её мнению, неудачу в этом отношении потерпело мировое сообщество в целом: «Исследование МВФ показывает, что, вложив 50 миллиардов долларов США, мы смогли бы вакцинировать 40 процентов населения мира к концу 2021 года и 60 процентов — к середине 2022 года».

По вопросу отказа таких компаний, как Biontech или Moderna, от патентов на свои вакцины Оконджо-Ивеала подчеркнула, что, как директор ВТО, не может занимать какую-либо позицию. «Одни страны — члены ВТО этого хотят, другие против. Моя работа — объединить обе стороны. Я убеждена, что мы найдём компромисс, который будет гарантировать бедным странам доступ к вакцинам и в то же время способствовать исследованиям и разработкам. Крайне важно, чтобы производство было децентрализовано, а технологии передавались. На данный момент 80 процентов вакцины экспортируется всего из десяти стран», — пояснила она.

Оконджо-Ивеала уверена, что мировое сообщество в силах справиться со своей «величайшей задачей» — борьбой с изменением климата: «Долгое время многие люди отодвигали эту проблему в сторону. Но сейчас мы постоянно переживаем засухи, наводнения и пожары по всему миру. Кризис становится реальным. И это усиливает давление на политиков. Парижское соглашение по климату стало началом. Теперь задача состоит в том, чтобы государства выполняли взятые на себя обязательства».

Как и в случае с пандемией, именно страны «глобального Юга» сильнее всего страдают от климатического кризиса, и при этом им оказывается мало помощи, подчеркнула гендиректор ВТО. В Париже мировое сообщество взяло на себя обязательство платить бедным странам €100 млрд в год, чтобы они могли лучше справляться с последствиями климатической катастрофы. Однако, по словам Оконджо-Ивеалы, в полном объёме эти деньги ещё не поступили. На страны Африки приходится лишь 3% глобальных выбросов углекислого газа. «И всё же от них ожидают, что они приложат усилия для борьбы с изменением климата. Бедные страны не могут в одночасье заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии. Им нужно время и деньги, чтобы преобразовать свою экономику», — считает она.

Как утверждает гендиректор ВТО, Европа, Китай и США действуют недостаточно быстро, чтобы остановить глобальное потепление, — каждый должен действовать быстрее.

И, по её словам, дело не в штрафах или компенсациях тем государствам, которые пострадали от климатического кризиса сильнее всего: «Скорее, я хочу напомнить международному сообществу о его обещании оказать финансовую поддержку развивающимся странам в реструктуризации их экономики».

От международной конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая пройдёт в ноябре, Оконджо-Ивеала ожидает больших амбиций в борьбе с изменением климата. «Некоторые страны и компании заявляют, что намерены стать климатически нейтральными к 2050 году. Я бы хотела, чтобы процесс шёл быстрее. У развитых стран есть ресурсы, чтобы осуществить перемены раньше», — подытожила гендиректор ВТО в интервью Der Spiegel.