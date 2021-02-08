CNN: Всемирную торговую организацию впервые возглавит темнокожая женщина

Одна из двух основных претенденток на пост генерального директора ВТО министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи сняла свою кандидатуру, поэтому новой главой организации станет нигерийская экономистка Нгози Оконджо-Ивеала. Как подчёркивает CNN, это первая женщина и первая африканка на такой должности.

Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой представительницей Африки во главе Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает CNN.

Вместе с нигерийской экономисткой на пост генерального директора ВТО также претендовала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Однако в пятницу 5 февраля она заявила, что снимает свою кандидатуру.

Как отмечает CNN, назначение Оконджо-Ивеалы уже поддержали многие члены ВТО, включая Евросоюз, Китай, Японию и Австралию. Однако США при администрации экс-президента Дональда Трампа выступали за Ю Мён Хи, и это осложняло процесс принятия окончательного решения, поскольку для утверждения кандидата необходимо согласие всех членов организации.

Ю заявила, что она пошла на такой шаг после «предметного обсуждения» с американской стороной. По её словам, ВТО слишком долго пробыла без лидера.

Канал объясняет, что у организации уже несколько месяцев нет постоянного генерального директора. Последний руководитель Роберту Азеведуо досрочно оставил свой пост в конце августа 2020 года, в то время как ВТО оказалась втянута во всё сильнее обостряющееся торговое противостояние между США и Китаем.

Администрация Трампа нередко критиковала ВТО и её принципы свободной торговли, в одностороннем порядке вводя пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая и ЕС, напоминает CNN. Новый американский президент Джо Байден возвращает Вашингтон к сотрудничеству в рамках многосторонних институтов, но, как ожидается, будет осторожен в новых торговых сделках и инициативах. В своём выступлении в Госдепартаменте глава Белого дома пообещал ставить дипломатию в центр внешней политики США, но при этом подчеркнул, что всё это должно делаться во благо американцев среднего класса.

CNN добавляет, что официальное утверждение в должности Оконджо-Ивеалы произойдёт позднее, поскольку сначала Вашингтон должен назначить своего нового представителя в ВТО. В интервью каналу летом нигерийская экономистка заявила, что торговля сыграет большую роль в процессе восстановления мира после пандемии коронавируса. «В такое время ВТО нужен лидер. Нужен свежий взгляд, новое лицо, человек со стороны, кто-то, кто способен привести в жизнь реформы и работать совместно с членами организации с целью помочь ей выйти из состояния частичного паралича, в котором она сейчас находится», — цитирует CNN будущую главу ВТО.

По информации ресурса, Оконджо-Ивеала 25 лет проработала во Всемирном банке и доросла до должности управляющего директора по вопросам операционной деятельности. До декабря 2020 года она возглавляла совет директоров в организации GAVI, которая способствует международному распространению вакцин.