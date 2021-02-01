FAZ: в Европе не верят, что Байдену удастся остановить закат США

Несмотря на воодушевление, с которым в Европе восприняли приход к власти в США Джо Байдена, европейцы остаются скептичными в своём мнении об американском будущем, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Большинство населения многих стран ЕС считает, что скоро США уступит мировое лидерство Китаю. Впрочем, отмечает автор, это не значит, что трансатлантическое сотрудничество станет неважным.

Идея о «закате США» популярна уже давно, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Тем более, что экономический, а с ним и политический центр тяжести постепенно смещается в Азию, а конкретнее — в Китай.

В Европе многие с воодушевлением восприняли приход к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом, пишет автор, однако это не отменило скепсиса по поводу будущего США. Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, большинство населения из 11 стран ЕС не верит в то, что Байдену удастся взять под контроль американские проблемы, и в то, что новому президенту удастся удержать положение США на мировой арене.

Как отмечает Франкенберг, логично, что если кто-то покидает пост державы №1, то кто-другой, а именно Китай, должен его занять. В ФРГ 55% опрошенных считают, что за следующее десятилетие КНР обгонит США по уровню влияния. В Испании такого мнения придерживаются 79% респондентов, а в Италии — 72%. Быстрое экономическое восстановление Китая после пандемии лишь укрепило это мнение.

Ожидание того, что Китай в скором времени обгонит США, весьма примечательно, пишет автор, поскольку если отвлечься от экономических и технологических успехов КНР, то Европа должна рассматривать Китай в качестве системного соперника. Мягкая сила Китая весьма мала, отмечает Франкенберг.

При этом Китай, также как и Россия, не только соперник, пишет автор: он также и партнёр, и конкурент, и оппонент. Такая смесь требует умной и согласованной политики: по мнению Франкенберга, США и Европа должны в данном вопросе действовать сообща и не допускать односторонних действий.

История покажет, перейдёт ли эра США в эру Китая, резюмирует автор. Сейчас же в мире вырисовывается двуполярная структура, в которой оба полюса обладают мощным экономическим потенциалом. Да, Китай очень сильно вырастет в этом году, а США нет, но это не значит, что Вашингтон перестанет быть значимым для Европы.