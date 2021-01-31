Bild: китайские ВВС сымитировали атаку на американский авианосец

19:13
Полиция опровергла применение перцового газа в Петербурге
Полиция опровергла данные о якобы применении светошумовых гранат и перцового газа на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
19:10
Шашилов рассказал о подготовке российских биатлонисток к ЧМ в Поклюке
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира.
19:10
Решение о будущем «Тамбова» в РПЛ будет принято 8 февраля
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, когда будет принято окончательное решении о будущем команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:05
Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 26 млн
В США за сутки выявили 136 252 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 26 076 032.
19:00
Старший тренер женской сборной России объяснил, почему Куклину отправили на ЧЕ
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Ларису Куклину отправили на Чемпионат Европы.
18:59
Дептранс сообщил, когда снимут ограничения на парковки в Москве
Департамент транспорта Москвы сообщил, что «ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью».
18:55
Дубль Неймара не спас ПСЖ от поражения в матче с «Лорьяном»
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своём поле обыграл ПСЖ.
18:52
«Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А
В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» одержал выездную победу над «Аталантой».
18:48
В Москве снимаются ограничения на работу транспорта
Мосгортранс сообщил, что ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме.
18:37
Устюгов признался, что недоволен результатом спринта
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
18:37
В Молдавии за сутки выявили 291 новый случай коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 291 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 159 804.
18:30
В Чебоксарах в несогласованной акции приняли участие 50 человек
В Чебоксарах в несогласованной акции приняли участие 50 человек. Об этом информирует пресс-служба МВД по Чувашии.
18:24
СМИ: Футболист сборной Украины станет партнёром Миранчука по «Аталанте»
Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Виктор Коваленко переходит в «Аталанту».
18:22
В Петербурге открыли для пассажиров пять станций метро
В Санкт-Петербурге вновь открыли для пассажиров станции метро «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Гостиный двор».
18:14
В Москве прогнозируют сильный ветер и гололедицу
В Москве прогнозируются сильный ветер и гололедица. Об этом информирует Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
18:11
Агуэро вылечился от коронавируса
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выздоровел после заболевания COVID-19.
17:59
Источник: «Витесс» ведёт переговоры о трансфере Зиньковского
Нидерландский «Витесс» изучает возможность приобретения полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
17:57
Все станции метро Москвы вернулись к работе в штатном режиме
Все станции Московского метрополитена в настоящее время работают в штатном режиме.
17:57
МВД назвало число участников несанкционированных акций в Новосибирске и Красноярске
В МВД назвали число участников несанкционированных акций в Новосибирске и Красноярске.
17:48
Переболевшие коронавирусом Дзюба и Лунёв прибыли в расположение «Зенита» на сборах
Форвард Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв присоединились к «Зениту», который проводит второй тренировочный сбор в Дубае.
17:46
В Подмосковье коммунальщики перешли на усиленный режим работы
В Московской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
17:33
Станция метро «Сокольники» в Москве возобновила работу в штатном режиме
Станция «Сокольники» Сокольнической линии Московского метрополитена возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
17:33
Воронина победила на дистанции 3000 метров на этапе КМ в Херенвене
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене российская спортсменка Наталья Воронина победила на дистанции 3000 метров.
17:24
Названы возможные сроки ослабления масочного режима в России
Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, заявил в эфире телеканала «Москва 24» врач-вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
17:21
Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Устюгов стал четвёртым
На этапе Кубка мира в Фалуне завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем, которую выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
17:12
В Калининградской области рассказали о поставках «Спутника V»
В оперативном штабе Калининградской области по контролю за новой коронавирусной инфекцией рассказали о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».
17:11
Губерниев раскритиковал сборную России за выступление на ЧЕ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы 2021 года.
17:03
Сборная России впервые с 1995 года осталась без золотых медалей на ЧЕ по биатлону
Сборная России впервые с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы по биатлону.
17:01
Сотрудники полиции спасли мужчину в центре Москвы
Сотрудники полиции спасли мужчину в центре столицы. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».
16:57
В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади.
16:53
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 230 219
В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 230 219.
16:51
«Челси» обыграл «Бернли» в матче АПЛ
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Бернли».
16:43
МИД потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела России
Российский МИД в связи с комментариями госсекретаря США Энтони Блинкена потребовал от Соединённых Штатов перестать вмешиваться в дела России. Об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
16:38
В Москве мужчина с ножом пытался ранить сотрудника Росгвардии
В Москве недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина в ходе задержания пытался ранить сотрудника Росгвардии ножом.
16:35
Непряева перенесла операцию на руке
Олимпийский чемпион по лыжному спорту Александр Легков рассказал, что российская лыжница Наталья Непряева перенесла успешную операцию на руке.
16:30
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 198 472
В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 198 472. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
16:27
Сборная России стала седьмой в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй сборная России финишировала седьмой в смешанной эстафете.
16:24
В Петербург доставили ещё 37,8 тысячи доз вакцины «Спутник V»
В Санкт-Петербург доставили ещё 37,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
16:22
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу
Переговоры московского «Спартака» c амстердамским «Аяксом» о переходе полузащитника Квинси Промеса в российский клуб значительно продвинулись за последнее время.
16:15
В Петербурге открыли для пассажиров станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская»
В Санкт-Петербурге открыли для пассажиров станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская».
16:11
В несогласованной акции в Красноярске приняли участие около 200 человек
Около 200 человек участвовали в несогласованной акции в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
16:07
Конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе КМ
Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место во втором забеге на 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене.
16:04
Исследования «Спутника V» на онкобольных начнутся через полтора месяца
Исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать примерно через полтора месяца. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
16:01
Автомобиль Росгвардии загорелся в Москве из-за неполадок
Автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы, по предварительным данным, из-за технических неполадок.
15:56
Шевнина призналась, что участие в эстафете стало для неё неожиданностью
Российская биатлонистка Полина Шевнина оценила своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Душники-Здруе.
15:51
Песков: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога стран
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров отметили необходимость интенсивного диалога между государствами, несмотря на наличие глубоких разногласий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:47
Нурмагомедов рассказал о знакомстве со звездой Голливуда Смитом
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о знакомстве с американским киноактёром Уиллом Смитом.
15:37
Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс», а в прошлом легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что жалеет о том, что не провёл последний год карьеры в английском клубе.
15:36
МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве
В Москве в несогласованной акции по состоянию на 14:30 приняли участие порядка 2 тыс. человек, в том числе представители СМИ.
15:31
В МИД России выразили надежду на афганское урегулирование при Байдене
Россия рассчитывает, что при администрации президента США Джо Байдена не произойдёт откат по нормализации обстановки в Афганистане. Об этом заявили в российском МИД.