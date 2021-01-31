Bild: китайские ВВС сымитировали атаку на американский авианосец

На прошлой неделе две группы китайских боевых самолётов сымитировали атаки на американский авианосец «Теодор Рузвельт» в Южно-Китайском море, пишет Bild, ссылаясь на данные спецслужб. Отмечается, что «Теодор Рузвельт» и сопровождающие его корабли вошли в Южно-Китайское море в рамках учений: в Пекине манёвры назвали «демонстрацией силы».

23-го и 24-го января, группы из 11 и 15 китайских военных самолётов входили в воздушное пространство Тайваня, пишет Bild, ссылаясь на данные тайваньского министерства обороны. Предполагается, что эти самолёты сымитировали атаку на американскую авианосную группу, возглавляемую тяжёлым авианосцем «Теодор Рузвельт».

Как пишет Bild, в распоряжение спецслужб поступили радиопереговоры пилотов китайских бомбардировщиков H-6, в которых были слышны приказы об имитации ракетных атак против авианосца.

Индо-тихоокеанское командование ВС США сообщило, что пристально наблюдало за манёврами китайской авиации, но ни разу не зафиксировали угрозы для американских кораблей. По мнению Bild, произошедшее означает, что трения между США и КНР вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря не утихают, а продолжают нарастать.

Издание напоминает, что в конце прошлой недели авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» и его эскорт вошли в Южно-Китайское море в рамках проведения манёвров. Это первые подобные манёвры, случившиеся после вступления в должность президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь китайского МИД назвал эти манёвры «демонстрацией силы, не способствующей поддержанию мира и стабильности в регионе».