Чтобы это работало, нужен Эйнштейн: Bloomberg рассказал о проблемах самого дорогого авианосца США

Системы взлёта и посадки на авианосце США USS Gerald R. Ford стоимостью $13,2 млрд по-прежнему весьма ненадёжны и выходят из строя намного раньше запланированного порога, пишет Bloomberg. Данные проблемы в своё время отметил даже президент Дональд Трамп, заявив, что для использования электромагнитной установки запуска летательных аппаратов «нужно быть Альбертом Эйнштейном».

Системы взлёта и посадки летательных аппаратов на авианосце США USS Gerald R. Ford по-прежнему ненадёжны и слишком часто ломаются, притом что этот корабль стоимостью $13,2 млрд спустили на воду более трёх лет назад, пишет Bloomberg со ссылкой на слова директора по испытаниям Пентагона Роберта Белера.

Если верить Белеру, нынешняя оценка этого самого дорогого военного корабля в истории «остаётся такой же», как и в предыдущие года. Подобное мнение он высказал в обзоре программы, которую агентству удалось получить до её публикации в рамках ежегодного доклада.

По его словам, «низкий или неизвестный уровень надёжности новых технологических систем, критически важных для полётов», куда относятся электромагнитная система запуска летательных аппаратов стоимостью $3,5 млрд, а также усовершенствованный аэрофинишер, может «негативно сказаться на способности авианосца осуществлять боевые вылеты».

Вышеупомянутые корабельные системы, которые помогают самолётам взлетать, а затем тормозят их при посадке, имеют решающее значение в плане оправдания расходов на программу стоимостью $57 млрд. По этой программе предполагается построить четыре новых боевых судна, которые заменят авианосцы класса Nimitz.

Авианосцы класса Ford являются одним из основных элементов программы ВМС США по расширению флота с 297 кораблей до почти 500 к 2045 году. При этом до объявления «Форда» полностью готовым к базированию на территории иностранных государств остаётся ещё несколько лет — хотя добиться этого изначально предполагали к 2018 году.

Вышеописанные проблемы привлекли внимание даже президента США Дональда Трампа. Сравнивая старую паровую катапульту с новой версией, в 2018 году Трамп заявил, что «пар очень надёжен», в то время как для использования электромагнитной установки должным образом «нужно быть Альбертом Эйнштейном».

Неудовлетворительная надёжность систем авианосца никак не связана с другой проблемой — монтажом и сертификацией лифтов, необходимых для подъёма боеприпасов наверх. По состоянию на ноябрь в рабочем состоянии находятся лишь 6 из 11 лифтов.

В рамках своего анализа Белер учёл результаты 3975 запусков и посадок на авианосец в ходе 11 испытаний с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года. Как отметил чиновник, по плану новая катапульта должна выполнять 4166 «циклов» до отказа систем. Однако вместо этого эта цифра составила всего 181 цикл, что «значительно ниже требований». Кроме того, по его словам, проблемы с надёжностью системы «усугубляются» конструкцией, которая мешает техобслуживанию.

Тем не менее это не помешало оптимистичному настрою флотских чиновников, когда те в ноябре встретились на авианосце с представителями СМИ. «Речь идёт об огромных начинаниях, — заявил журналистам контр-адмирал Джеймс Дауни. — Возникли некоторые проблемы. Возникли некоторые проблемы с издержками. Но по большей части всё это уже в прошлом».