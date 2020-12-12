Forbes: французский авианосец будущего превзойдёт конкурентов размерами и катапультой

ВМФ Франции официально начали постройку нового авианосца, сообщает Forbes. Отмечается, что он будет намного крупнее, чем действующий «Шарль де Голль»: на своём борту корабль сможет нести 32 истребителя и 3 вертолёта. Кроме того, авианосец будет снабжён современными американскими электромагнитными катапультами.

Французский флот официально начал медленный и дорогостоящий процесс постройки нового авианосца, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что с начала 2000-х годов ВМФ Франции задействовали лишь один авианосец, что влекло за собой нехватку прикрытия с воздуха. Однако строящийся авианосец будет представлять из себя реальную боевую силу. Как и действующий ныне «Шарль де Голль» он будет иметь атомную силовую установку, а также американские электромагнитные катапульты. Водоизмещение корабля будет составлять 75 тыс. тонн, что намного больше, чем у «Шарля де Голля».

Как отмечает Forbes, большие размеры означают большее количество самолётов на борту. Новый авианосец будет способен нести сразу 32 истребителя, 3 вертолёта и дроны. Кроме того, эффективность его работы будет повышена за счёт катапульт CATOBAR. Как пишет издание, нехватка катапульт серьёзно ограничивает эффективность китайских, российских и британских авианосцев, которую те пытаются компенсировать за счёт размещения специальных трамплинов на носу своих кораблей.

Кроме того, в британском флоте стараются частично решить проблему за счёт использования истребителей F-35B с вертикальным взлётом и посадкой, пишет издание. Такие самолёты оснащены двигателем с направленным вниз соплом, что помогает сократить дистанцию, необходимую для взлёта. Однако, самолёты с вертикальным взлётом и посадкой уступают обычным самолётам в дальности полёта и боевой нагрузке. По мнению бывшего пилота морской авиации США Джерри Хендрикса, британцы допустили большую ошибку с подобными самолётами, вследствие чего эффективность их авианосного флота вызывает сомнения.

Forbes отмечает, что Великобритания выбрала модель флота с двумя авианосцами, что означает постоянную доступность хотя бы одного из них: однако это не имеет смысла, если оба судна недостаточно эффективны. Между тем Франция выбрала систему с одним авианосцем, который не всегда будет доступен, но гарантированно боеспособен. Ожидается, что новый французский авианосец поступит на вооружение в 2038 году.