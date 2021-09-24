Euronews: в ЕС построят единую сеть автозаправок для альтернативных видов топлива

15:42
Жамнов: Панарин готов помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался по поводу возможного участия нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
15:37
Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, предложил Вашингтону отказаться от собственной «ошибочной политики» в Сирии.
15:28
Отец Фьюри: на этот раз Тайсон отправит Уайлдера на пенсию
Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от третьего поединка с американским боксёром Деонтеем Уайлдером.
15:27
Изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбуржье
Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок.
15:17
Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко
Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко для российских туристов в связи с тем, что африканская страна решила остановить прямое авиасообщение между странами.
15:09
Ливан полностью остался без электричества
Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций страны в связи с нехваткой топлива.
15:09
Гасли показал лучшее время в третьей свободной практике на Гран-при Турции
Французский пилот Alpha Tauri Пьер Гасли показал лучший результат по итогам заезда во второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.
14:59
Кафельников: нет никаких эмоций и впечатлений от матча Россия — Словакия
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
14:55
The Telegraph: «Ньюкасл» сможет потратить зимой £190 млн на трансферы, не нарушив ФФП
Английский футбольный клуб «Ньюкасл» сможет потратить в ближайшее трансферное окно £190 млн, не нарушив нормы финансового фейр-плей.
14:54
По факту избиения военного в Хабаровском крае возбудили дело
Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев заявил, что по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.
14:48
СЭ: российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой
На следующей неделе состоится встреча российских арбитров с новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Мануэлом Мелу Перейрой.
14:42
Появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Словакия
В сети опубликовали видео моментов, которые остались за кадром матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.
14:40
Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о переговорах сербской и российской сторон о ценах на газ.
14:38
Орлов: Витория висит на волоске в «Спартаке»
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
14:32
Месси заявил, что счастлив после перехода в ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси признался, что счастлив после перехода в парижский футбольный клуб из «Барселоны».
14:29
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе Вануату
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у берегов Вануату.
14:24
Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о своём одноклубнике россиянине Алексее Миранчуке.
14:22
Экс-футболист сборной Словакии Дюрица назвал отскоком победу России
Бывший игрок сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поражение от России в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
14:18
Москвина — о музыке Мишиной и Галлямова: важно, что приняли нашу музыку
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире Finlandia Trophy.
14:17
Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма на МКС
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).
14:07
Литва закупит еще 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией
МВД Литвы сообщило, что установление Литвой заграждения на границе с Белоруссией потребует приобретения еще 300 км колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины).
14:05
Кавазашвили предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающих сборной России по футболу в матче квалификации чемпионата мира со Словакией.
13:57
Экхофф рассказала, что сбылась её мечта
Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф попала на обложку глянцевого журнала KK.
13:53
Чемпион мира по баскетболу в составе сборной США Фарид перейдёт в ЦСКА
Чемпион мира 2014 года в составе сборной США по баскетболу Кеннет Фарид в ближайшее время перейдёт из пуэрто-риканского «Леонес де Понсе» в московский ЦСКА.
13:51
ЕС осудил теракт в афганской мечети
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз осуждает теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана.
13:40
Арестованы еще двое обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Оренбуржье
Советский районный суд Орска в Оренбургской области взял под стражу еще двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем.
13:39
Орлов похвалил Карпина после победы сборной России над Словакией
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.
13:36
Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Яном
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Роб Фонт отказался от титульного боя с россиянином Петром Яном.
13:30
Первый президент Ирана скончался в Париже
В Париже скончался Абольхасан Банисадр, ставший первым президентом Ирана после Исламской революции 1979 года.
13:27
Бакаев поблагодарил всех за поддержку после матча со сборной Словакии
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0).
13:23
Хэмилтон: когда попал в «Формулу-1», не испытывал уважения к другим пилотам
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон вспомнил, что ощущал по отношению к другим гонщикам, когда только попал в «Формулу-1».
13:20
На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 7 495 411 человек, а 6 083 379 жителей страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
13:19
Мешков обслужит матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Гибралтар
Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Нидерландами и Гибралтаром.
13:10
Полиция исследует смертельный суррогатный алкоголь в Оренбургской области
Полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.
12:58
Месси рассказал, что у него после ухода из «Барселоны» было несколько предложений
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о переходе в парижский клуб из каталонской «Барселоны».
12:56
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
Оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
12:46
В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал итог матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).
12:44
В Красноярском крае загорелся склад с горючим на площади 1000 квадратных метров
Пожар произошёл на складе с горючим в Емельяновском районе Красноярского края, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.
12:40
«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» обыграл «Амур».
12:33
Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до восьми
Спасатели обнаружили под завалами в Батуми тела ещё двух человек, в результате чего число погибших при обрушении жилого дома в городе выросло до восьми.
12:19
В Москве выявили 6001 случай коронавируса за сутки
В Москве выявили 6001 случай COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
12:09
Нурмагомедов проведёт бой со Стаманном на UFC 270
Стал известен соперник российского бойца легчайшего дивизиона Саида Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
12:06
Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе
Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.
12:04
В «Газпроме» заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу
Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что компания удовлетворяет все заявки своих покупателей по поставкам газа в Европу и действует в соответствии с ними.
11:56
В России зафиксирован максимум случаев смерти от COVID-19 за пандемию
Число летальных исходов вследствие коронавируса в России за сутки возросло на 968 против 936 днем ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.
11:55
Португальская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
Португальский арбитр Артур Диаш обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией.
11:48
В России за сутки выявили 29 362 случая коронавируса
В России за сутки выявили 29 362 случая коронавируса. Накануне сообщалось о 27 246 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
11:42
Вайсс: молодой вратарь с огромным будущим выручил сборную России в матче со Словакией
Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:1).
11:40
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с тремя пострадавшими девушками
Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении водителя автомобиля, сбившего трёх девушек на севере города.
11:26
Военная прокуратура начала проверку из-за видео с избиением в Хабаровском крае
Военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.