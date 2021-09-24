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Euronews: в ЕС построят единую сеть автозаправок для альтернативных видов топлива
Европейские министры транспорта договорились на неформальной встрече в Словении о создании на территории Евросоюза единой сети зарядных станций для электромобилей и «экологичных» автозаправок для альтернативных видов топлива. Это станет одним из этапов реализации масштабной климатической программы, которую Еврокомиссия представила этим летом, передаёт Euronews.

Евросоюз будет строить единую сеть автомобильных зарядок и автозаправок для альтернативных видов топлива — об этом заявлено по итогам неофициальной встречи европейских министров транспорта. Переговоры прошли в Словении, которая сейчас председательствует в ЕС. 

АДИНА ВЭЛЯН, еврокомиссар по транспорту: Я рада видеть, что мы достигли общего согласия с необходимостью двигаться вперёд, к транспорту с нулевыми выбросами  к признанию того факта, что для этого нам необходимо развернуть соответствующую инфраструктуру по перезарядке и заправке. Продажи электромобилей растут, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. Так что инфраструктуру необходимо готовить. 

Единая сеть заправок — один из элементов реализации масштабной климатической программы, которую Еврокомиссия представила этим летом и которая предусматривает снижение выбросов CO₂ на 55 процентов к 2030 году и почти до нуля — к 2050-му. В Брюсселе ясно дали понять, что реализация таких задач потребует коренной перестройки экономики ЕС. 

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года. 

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Euronews Франция Европа
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