CNBC: и дым отечества нам больше не приятен — Байден пересадит американских чиновников на электромобили

Джо Байден объявил о планах полностью перевести автопарк правительства США на электромобили американского производства, намереваясь таким образом поддержать отечественного производителя и сократить углеродные выбросы, передаёт CNBC. Как подчёркивается в материале канала, подробно свою инициативу президент не раскрыл, но уже сейчас ясно, что её реализация займёт много времени и потребует серьёзных вложений.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник во время подписания нового указа «Покупай американское», что планирует обновить правительственный автопарк, заменив все бензиновые легковые и грузовые автомобили на электромобили американского производства, сообщает CNBC.

Как отмечается в материале на сайте канала, американское правительство является крупным закупщиком транспортных средств, однако полное обновление государственного автопарка потребует серьёзных финансовых и временных затрат. В настоящий момент в США собирают лишь несколько марок электромобилей — их производят на территории страны Tesla, General Motors и Nissan Motor, тогда как ещё ряд компаний, включая Ford, пока лишь только объявили о планах развернуть такое производство, уточняет обозреватель CNBC.

«В настоящий момент доступный ассортимент весьма мал, но сектор вот-вот разразится целой лавиной новых марок, и многие из них будут производиться в Северной Америке, — прокомментировала ситуацию в интервью каналу вице-президент НПО «Центр изучения автотранспортного сектора» по вопросам промышленности, трудовых ресурсов и экономики Кристин Дзичек. — Выпускать электромобили или же гибридные автомобили будут практически все американские заводы».

Входит ли в планы Байдена приобретение гибридных автомобилей с возможностью зарядки от электросети, неясно, пишет сайт CNBC. Сам президент, объявляя о своих планах, заявил лишь, что обновлённый автопарк будет состоять из электромобилей, которые будут иметь «нулевой уровень выбросов», отмечает обозреватель канала. В указе «Покупай американское» закупка электромобилей также напрямую не затрагивалась, сообщает журналист.

По данным Управления общих служб США (GSA), по состоянию на 2019 год автопарк американских властей включал 645 тыс. транспортных средств с общим пробегом 7,2 млрд км и совокупным расходом бензина в 1,4 млрд литров, передаёт CNBC. При этом, согласно информации GSA, примерно 35% транспортных средств эксплуатирует Почтовая служба США.

Разъясняя своё решение, Байден подчеркнул, что обновление государственного автопарка поможет его администрации реализовать планы по созданию 1 млн рабочих мест в автомобильном секторе американской промышленности, однако так и не уточнил, в какие сроки планируется полный переход на электромобили, которые стоят значительно дороже бензиновых, говорится в материале CNBC.

Кроме того, американский лидер объявил о планах ужесточить для закупаемых государством машин требование по количеству произведённых в США запчастей, из-за чего переход на электромобили может стать ещё более сложным делом, подчёркивает обозреватель канала. «Нынешний порог в 50% недостаточно высок, а критерии, по которым мы определяем состав запчастей, не принимают во внимание факторы занятости и экономической активности в США, — приводит журналист слова президента. — Это мы тоже изменим. Указ, который я сегодня подписываю, обяжет наши компании не только производить больше комплектующих в Америке, но и следить за тем, чтобы стоимость этих комплектующих вносила вклад в нашу экономику, что будет измеряться по таким параметрам, как количество рабочих мест, создающихся или поддерживаемых благодаря им внутри страны».

В компании General Motors заявили, что «воодушевлены твёрдым намерением президента Байдена поддерживать американскую промышленность» и с нетерпением ждут «возможности изучить его указ подробно», сообщает CNBC. В свою очередь, представители Ford, которая в прошлом году запустила рекламную кампанию под лозунгом «Создано для Америки», сообщили, что автопроизводитель «убеждён в том, что инвестирование в Америку, её народ, товары и услуги должно быть национальным проектом». В Tesla к моменту публикации материала на запрос о комментарии отреагировать не успели, говорится в материале канала.