Euronews: отказ от угля обернётся для Польши убытками и потерей рабочих мест

Евросоюз активно подталкивает Польшу к прекращению добычи угля, пытаясь сократить выбросы в атмосферу. Со своей стороны, Вашингтон также заинтересован в закрытии шахт, чтобы Варшава начала развивать атомную энергетику с применением американских технологий. Однако в угольной отрасли Польши занято полмиллиона человек, включая более 80 тыс. горняков, которые рискуют остаться без работы, передаёт Euronews.

В Силезии уголь считается «чёрным золотом». Шахты во многом сформировали ландшафт и культуру этой области на юге Польши. Страна является крупнейшим производителем угля в Европейском союзе. В отрасли занято полмиллиона трудящихся, в том числе более 80 тысяч горняков. Среди них есть шахтёрские династии, не знающие других способов себя содержать.



45-летний Марцин Лихота добывает драгоценное топливо последние десять лет. Как и многие его товарищи, он беспокоится о своём будущем, поскольку польское правительство обещает закрыть все шахты к 2049 году.



МАРЦИН ЛИХОТА, шахтёр: Каждый из нас боится и спрашивает себя, будут ли они здесь работать до пенсии? Переквалифицироваться будет очень трудно. А хотелось бы строить планы, готовить будущее! А не слышать каждый год об угрозе закрытия шахт и гадать, что будет дальше.



Но Евросоюз считает, что сжигание ископаемого топлива усиливает в атмосфере парниковый эффект. Поэтому ЕС подталкивает Польшу к более жёстким мерам против угольной промышленности. Это давление усилится после прихода в американский Белый дом Джо Байдена с его «зелёной» повесткой дня.



Лидер профсоюзов польских горняков Богуслав Хутек считает, что уход Трампа, который испытывал к углю более тёплые чувства, имеет для отрасли лишь символическое значение.



БОГУСЛАВ ХУТЕК, лидер профсоюзов польских горняков: Было приятно, когда президент призывал дорожить углём, это придавало нам гордости за наше дело. Однако ни Трамп, ни Байден не изменят цели ЕС по сокращению выбросов углекислого газа на 55 процентов к 2030 году.



Зависимость Польши от угля обходится ей дорого: угольные электростанции, которые производят 75 процентов польской электроэнергии, а также использование угля для отопления, приводят к загрязнению воздуха и ухудшению состояния окружающей среды. 33 из 50 самых загазованных городов ЕС находятся в Польше.

Но климатические активисты, такие как Патрик Бялас, рассчитывают, что новая администрация США поможет изменить эту ситуацию к лучшему.



ПАТРИК БЯЛАС, климатический активист: Будет очень важно улучшить нашу климатическую политику. Польша станет более амбициозной и быстрее достигнет целей Парижского соглашения.

Однако исследователь международных отношений Томаш Пугачевич считает, что влияние Джо Байдена на политику Польши будет зависеть от его способности сотрудничать с правящей партией «Закон и справедливость», которую он публично обвинял в нарушении принципов правового государства. «Это происходит от Белоруссии до Польши и Венгрии, — говорил Байден. — Мы видим также рост тоталитарных режимов в мире».



ТОМАШ ПУГАЧЕВИЧ, профессор Ягеллонского университета: Я ожидаю, что администрация Байдена будет больше нас критиковать. Возможно, вначале она попытается повлиять на правительство Польши через дипломатические каналы — а если это не удастся, то прибегнет к публичным заявлениям, чтобы оказать давление на нынешнее польское правительство.



Вашингтон также заинтересован в отказе Варшавы от угля, чтобы она стремилась к развитию атомной энергетики с использованием американских технологий. Совместными усилиями Евросоюз и Соединённые Штаты почти наверняка смогут добиться закрытия польских шахт к середине века.



Но им же придётся компенсировать потери в этом процессе тысяч рабочих мест и немалой части национального дохода. Однако партнёры Польши считают, что такую цену можно заплатить за укрепление в мире экологической безопасности.



Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.