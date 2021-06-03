Euronews: электрокар из Санкт-Петербурга может то, что не умеет даже «Тесла»

Инженер-самоучка из Санкт-Петербурга прямо в гараже собрал собственный электромобиль с особенностями, которых нет даже у «Теслы» Илона Маска. Как передаёт Euronews, машина может около 7 часов ехать на скорости в 30 км/ч, а если погода ясная, то ещё и заряжаться от солнечных панелей прямо на ходу. Изобретатель теперь планирует проехать три тысячи километров за три недели, используя только энергию солнца.

Теперь Илону Маску серьёзно стоит задуматься, как ему такое. Инженер-самоучка из Санкт-Петербурга Никита Поддубнов прямо в гараже собрал собственный электромобиль, причём с фичами, которых нет у «Теслы».

Это изобретение весом 150 кг назвали «Фазаном». Он может около 7 часов ехать на скорости в 30 км/ч. А если погода ясная, то «Фазан» может заряжаться от солнечных панелей прямо на ходу. «Тесла» такого не умеет до сих пор.

НИКИТА ПОДДУБНОВ, изобретатель: Получается, рама полностью самодельная, сделана из алюминия, чтобы всё получилось максимально лёгким. Колёса взяты от китайских мопедов. И у задних колёс вот эта вот часть заменена на электродвигатель.

Никита три года назад приехал в Петербург из Казахстана. Электромобили восхитили его тем, что не нужно тратиться на бензин. Его первый опыт — старый советский «Москвич», в котором двигатель заменили на электромотор. Результат вполне неплох, но конструкция оказалась слишком тяжела.

АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ, друг изобретателя: Сейчас у нас не популярны в России электромобили в целом, не говоря уже о том, чтобы они ездили на «зелёной» энергии, на солнечной энергии. Никита на своём примере показывает людям, что это всё-таки возможно и, более того, это не просто возможно, это не требует каких-то колоссальных затрат. Для этого не нужно быть Илоном Маском, не нужны миллионные инвестиции, это можно сделать просто в гараже.

На создание «Фазана» ушло около полугода и 200 тысяч рублей. Правда, пока это конструкция с минимальной комплектацией. Но спальное место уже есть, и Никита готов проехать на «Фазане» через Казахстан до Китая: три тысячи километров за три недели, используя только энергию солнца.

Дата выхода в эфир 02 июня 2021 года.