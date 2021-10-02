CNBC: французские военные подозревают Китай в использовании российской тактики влияния

Независимый французский Институт стратегических исследований Военной школы (IRSEM), входящий в структуру Вооружённых сил Франции, предупреждает в своём докладе о новой тактике Пекина на мировой арене. По мнению французских аналитиков, Китай всё чаще пытается проникнуть на мировую сцену и надавить на остальные страны при помощи операций влияния, которые «всё больше похожи на российские», сообщает CNBC.

Французские военные аналитики предупреждают, что Пекин позаимствовал «российский сценарий», сообщает CNBC. В специализированном докладе на эту тему говорится, что Китай в последние годы заметно активизировал свои «операции влияния», а его методы воздействия «всё больше похожи на российские», отмечается в статье. Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон призывает не прекращать из-за этого сотрудничество, особенно по ключевым проблемам в сфере изменений климата.



Китай всё чаще пытается проникать на мировую арену и оказывать на неё свое воздействие, проводя «операции влияния», которые всё больше напоминают тактику Москвы, говорится в вышедшем недавно докладе французского аналитического центра. Независимый французский Институт стратегических исследований Военной школы (IRSEM), входящий в структуру Вооружённых сил Франции, предупреждает о новой политике Пекина, поясняет CNBC.



«Долгое время мы могли говорить, что Китай, в отличие от России, стремится, чтобы его любили, а не боялись», — говорится в 600-страничном докладе, опубликованном на прошлой неделе. Авторами этого исследования стали Поль Шарон и Жан-Батист Жанжен Вильмер, которые специализируются на изучении внутренней и внешней политике Китая.



Однако в последние годы Пекин заметно активизировал свои «операции влияния», а его методы воздействия все больше похожи на российские, предупреждают эксперты. В их докладе перечислены различные области, где китайские власти стремятся «расширить свое влияние», включая сферу СМИ. По данным французских аналитиков, Китай с 2008 года вкладывает туда по €1,3 млрд ежегодно, чтобы «лучше управлять своим имиджем в мире».



Кроме того, в их отчёте упоминаются «меры экономического принуждения», которые начал активнее использовать Китай, — в том числе такие, как «лишение иностранных инвесторов доступа к рынку, введение эмбарго и пошлин, а также организация бойкотов». В частности, в прошлом году Пекин ввёл серьёзные торговые ограничения на австралийские товары, когда Австралия потребовала провести расследование по вопросу происхождения COVID-19, подчёркивается в статье.



В докладе также утверждается, что Пекин за последнее десятилетие пытается «оказывать влияние на результаты выборов» в разных странах мира, и в качестве примера перечисляется около десятка различных голосований на территории семи иностранных государств. «Американская разведка также обвиняет в подобных действиях Россию, прежде всего во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году», — отмечает CNBC.



Тема «принуждения» в международных отношениях также обсуждалась ранее на этой неделе лидерами США, Индии, Японии и Австралии, подчёркивается в статье. Не называя напрямую Китай, они заявили о своей решимости бороться за «свободный и открытый» Индо-Тихоокеанский регион, который «не запугать принуждением». И хотя Франция не входит в Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD), однако она наверняка вскоре начнёт сотрудничать с этим альянсом, прогнозирует CNBC.



В то же время Париж с большим сомнением относится к попыткам США «обуздать» действия Китая, отмечается в статье: «Французский президент Эммануэль Макрон считает, что, критикуя Китай за нарушения прав человека, ЕС должен продолжать сотрудничать с ним, особенно по вопросам изменений климата».



В частности, весной этого года Макрон заявил: «Объединение всех против Китая — это сценарий, который кратчайшим путём ведёт к конфликту», — и добавил, что считает подобную политику «контрпродуктивной».



В то же время посольство Китая в Лондоне, с которым попытались связаться журналисты CBNC, не стало комментировать доклад французских экспертов, сообщается в статье.