Le Figaro: «диалог слепого с глухим» — «пропасть недоверия» между США и Китаем создаёт риск внезапного конфликта

Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в «пороховую бочку», которая может взорваться в любой момент: для масштабного и непредсказуемого конфликта между двумя сверхдержавами будет достаточно лишь одного инцидента, пишет Le Figaro. Между тем, как отмечает обозреватель французского издания, Вашингтон и Пекин до сих пор не наладили каналы связи для того, чтобы избежать такой перспективы, — даже несмотря на то, что она тревожит и китайские, и американские власти.

«Эту сцену будто взяли из скверного голливудского фильма-катастрофы — глава штаба Вооружённых сил США Марк Милли звонит по «красному телефону» своему встревоженному китайскому коллеге, чтобы его успокоить, а Дональд Трамп в это же самое время держит палец на «ядерной кнопке», — пишет обозреватель Le Figaro Себастьян Фаллетти. — Этот исторический анекдот, рассказанный ветераном журналистики Бобом Вудвордом в его новой книге «Угроза», вызвал полемику в Вашингтоне, вновь создав раскол между демократами и республиканцами, — и последние обвиняют генерала в нарушении субординации, снова возвращая к жизни теорию заговора о борьбе «глубинного государства» против экс-президента».

Как подчёркивает Фаллетти, разговор между американским и китайским генералами, который американская пресса освещала, сильно сгущая краски, всё же стал свидетельством «сложившегося между двумя главными державами мира климата взаимных опасений». По мысли журналиста, обратившись тогда к командующему сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэну, Милли по сути признал: Пентагон опасается, что его противник на фоне торговой войны и жёстких заявлений Трампа в адрес КНР неправильно поймёт перемещения американских войск и в результате «запалит пороховую бочку». Тревожный настрой китайской верхушки тогда смогли уловить американские спецслужбы — и, как подтвердил французскому изданию сотрудник пекинского Центра глобальной политики Карнеги Цинхуа Чжао Тун, власти страны действительно пребывали на тот момент в состоянии «паранойи» из-за поведения Дональда Трампа, на фоне предвыборной кампании резко нарастившего поддержку в адрес Тайваня, поэтому риск просчёта со стороны Пекина был вполне реальным.

С тех пор минул год, и ныне обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже не так накалена — но США и Китай всё же готовятся к «безжалостному стратегическому соперничеству» в долгосрочной перспективе, что видно хотя бы по действиям Джо Байдена, который начал формировать сеть альянсов для сдерживания «возрождающегося гиганта», констатирует Фаллетти. По этой причине над Тихим океаном «по-прежнему витает призрак конфликта, который может разгореться из-за просчёта или же столкновения в море или в небе», и такая перспектива сильно тревожит бывших чиновников и военачальников в США, пишет журналист. «Мы вступили в эру игры с нулевой суммой. Каждый из противоборствующих лагерей опасается противника, а инструментов, которые бы позволили избежать ошибки в расчётах или урегулировать возможный кризис, у них при этом нет», — предупреждал, к примеру, заместитель главы Госдепа по делам Азии в администрации Барака Обамы Дэниел Рассел.

По всей видимости, эту тревогу разделяет и нынешняя команда Белого дома: Джо Байден 9 сентября после семи месяцев молчания провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув важность откровенного общения между странами ради того, чтобы предотвратить перерастание стратегического соперничества в полноценный конфликт, отмечает обозреватель Le Figaro. Вместе с тем, по информации британских СМИ, в ходе этой беседы Си отказал Байдену в личной встрече, «продолжив таким образом «диалог слепого с глухим» между двумя гигантами, подобного которому не видывали несколько десятилетий»: хотя лидеры США и Китая регулярно говорят по телефону, последняя личная встреча между ними произошла больше двух лет назад, напоминает журналист.

«Теперь двух противников на всех уровнях власти — включая и вооружённые силы — разделяет пропасть взаимного недоверия, из-за чего риск непонимания и неконтролируемого развития конфликта становится ещё больше, а их вооружённые силы между тем всё активнее наращивают своё присутствие в Южно-Китайском море и у берегов Тайваня», — развивает Фаллетти свою мысль. Как подчёркивает обозреватель Le Figaro, в 2018 году у спорных островов Спратли, на которые претендует в том числе и Пекин, чуть не столкнулись эсминцы «Декатур» ВМС США и «Луян» ВМС Китая, а в апреле 2020-го у побережья Малайзии — в районе, 90% которого КНР опять же считает своим, пусть даже он находится более чем в 1000 км от китайских берегов, — два американских боевых корабля пришли на помощь буровому судну компании Petronas, которое пытался отогнать китайский корабль «Хайян Дичжи 8».

«Если сегодня повторится что-то вроде ситуации с самолётом EP-3, что удержит нас от конфликта?» — вопрошал в беседе с обозревателем Le Figaro Дэниел Рассел. Как поясняет журналист, чиновник имел в виду крупный инцидент, случившийся в 2001 году: тогда американский разведывательный самолёт этой модели столкнулся неподалёку от Парасельских островов с преследовавшим его истребителем ВВС Китая J-8. В результате столкновения погиб пилот китайского самолёта, а команда EP-3 в составе 24 человек была арестована и заключена под стражу на острове Хайнань. Американская президентская администрация под началом Джорджа Буша — младшего сумела уладить этот кризис в отношениях с Китаем, отправив тогдашнему председателю КНР Цзян Цзэминю письмо с извинениями, благодаря чему обе стороны смогли сохранить лицо, — но повторить подобное сегодня, при Си Цзиньпине, который проводит политику «раскованного националистического возрождения», и Вашингтоне, который уже официально назначил Китай своим противником, было бы значительно сложнее, поскольку у лидеров стран уже оказалось бы значительно меньше пространства для манёвра перед лицом общественности, предупреждает Фаллетти.

Как отмечает обозреватель Le Figaro, инциденты такого типа, происходящие без камер и журналистов, прежде всего улаживаются военными — однако, хотя между китайскими и американскими офицерами, как показал случай с генералом Милли, каналы связи всё же есть, в случае серьёзного кризиса их может не хватить. При таком сценарии избежать «опасной цепной реакции» позволит лишь оперативность действий. «Налаженные заранее каналы связи есть, чего нет — так это экстренной «горячей линии» для военных, которая бы позволила урегулировать возможный кризис в реальном времени», — комментирует Чжао Тун. Такая линия на самом деле была создана специальным двусторонним соглашением ещё 2008 году, но, поскольку её с тех пор практически не использовали, американские отставные генералы опасаются, что в нужный момент она даст сбой, пишет Фаллетти. Как сообщил журналисту источник из региона, знакомый с вопросами безопасности, дополнительным фактором, который будет осложнять быстрый обмен информацией между ответственными лицами в экстренной ситуации, служит устоявшаяся и в американских, и в китайских военных силах культура жёсткой иерархии.

Тем не менее обращённые «низами» Пентагона к начальству призывы наладить неофициальный контакт с китайскими коллегами услышаны пока так и не были, а прежде, чем американские генералы провели первый с момента инаугурации Джо Байдена сеанс видеосвязи с военачальниками НОАК, минуло полгода, подчёркивает обозреватель Le Figaro. При этом глава американского Минобороны Ллойд Остин — в отличие от своего предшественника Джеймса Мэттиса — до сих пор не провёл официальной встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.

Как сообщил Le Figaro источник в Пекине, Китай на фоне, мягко говоря, прохладных отношений с Вашингтоном предпочитает его просто игнорировать, пытаясь «взять его на слабо». «США не должны, с одной стороны, требовать создания новых «горячих линий» в области обороны, а с другой — продолжать развёртывать свои силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — комментировал ситуацию представитель МИД КНР 27 мая. Выходит, что Пекин хочет хранить молчание, даже если это может привести к эскалации, констатирует обозреватель Le Figaro.

Вместе с тем тревожная обстановка явно царит и в НОАК — к примеру, весной, вскоре после инаугурации Байдена, китайцы, несколько месяцев запугивавшие Тайвань воздушными манёврами, решили немного «сбавить обороты» в плане этих вылетов. «Китай,не афишируя этого, снизил свою активность, а это показывает, что он тоже опасается конфликта», — заявил в интервью Le Figaro профессор Пекинского университета Ши Иньхун. Как отмечает Фаллетти, это проявление осторожности китайские органы пропаганды стараются замаскировать, продолжая демонстрировать националистический настрой и озвучивать всё новые угрозы, но даже такая завуалированная осмотрительность может быстро смениться эскалацией в случае, если Вашингтон, к примеру, примет новые меры поддержки в адрес Тайваня. «Байден и Си — рационалисты. Конфликт, который станет катастрофой для всех, им не нужен», — уверяет, впрочем, Дэниел Рассел.

А тем временем за «диалогом слепого с глухим» с тревогой следят азиатские страны, которые боятся оказаться втянутыми во внезапный конфликт, — ведь в истории подобных случаев немало, пишет Фаллетти. «Главный вопрос — в том, способны ли США и Китай сотрудничать или соперничать, избегая конфликтов? Всё остальное вторично», — прокомментировал ситуацию в беседе с журналистом Вивиан Балакришнан, глава МИД Сингапура, который пытается «сохранить доверительные отношения с обоими противниками, теперь уже схватившимися за ножи».