Бывший премьер Австралии: Китай куда опаснее для США, чем в своё время СССР

Холодная война между США и Китаем не просто возможна, она вероятна, рассказал бывший премьер Австралии Кевин Радд в своём интервью для Der Spiegel. По словам Радда, Китай куда опаснее для США в сравнении с СССР ввиду более значительной экономической и технической мощи.

Можно представить себе такой сценарий, при котором следующий крупный мировой конфликт произойдёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд в своём интервью для Der Spiegel.

Ради предотвращения такого развития событий руководители государств должны создать эффективные барьеры, которые помогут отношениям между США и Китаем не выйти из-под контроля. Кроме того, необходимо выработать приемлемые как для Вашингтона, так и для Пекина рамки, способные предотвратить кризисы, конфликты и войну.

По мнению Радда, новая холодная война не просто возможна, а вероятна. При этом политик отметил, что Китай представляет для США куда большую угрозу, нежели когда-то СССР, в первую очередь, в технической и экономической областях.

По словам Радда, пока он не до конца понял логику недавнего решения правительства Австралии, отказавшегося от закупки французских субмарин в пользу американских ядерных подлодок. Он подчеркнул, что у Австралии нет собственной ядерной индустрии, что вызывает вопрос: будет ли у страны самостоятельность в сфере управления новыми подводными лодками или же они станут ещё одним подразделением ВМФ США? Радд также заявил, что хорошо понимает гнев французской стороны и французы имеют полное право чувствовать себя обманутыми.

Политик отметил, что США, Австралии и европейским странам нужна общая стратегия противостояния Китаю, и такие случаи, как история с подводными лодками, не помогают созданию прочных связей. При этом Радд выразил надежду, что кооперация усилий не приведёт к созданию «тихоокеанского НАТО». Бывший австралийский премьер подчеркнул, что у Австралии действуют свои собственные договорённости по безопасности с США.

Как отметил политик, ранее стратегия ЕС в отношении Китая была простой: КНР не являлась непосредственной угрозой безопасности, предоставляла значительные экономические возможности и имела проблемы с правами человека. Теперь ситуация изменилась: Европа ощущает на себе растущую китайскую агрессию, заключающуюся в кибератаках и присвоении технологий. Кроме того, Китай нарастил связи с Россией — и отношения Пекина с Москвой превратились в фактический альянс, считает Радд. Теперь в Европе не осталось стран, которые не вступали бы в конфронтацию с Китаем.