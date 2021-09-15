American Conservative: США не выдержат холодной войны на два фронта

США не выдержат конфронтационной политики одновременно против Китая и России, поэтому Америке нужна срочная коррекция внешнеполитического курса, уверен старший научный сотрудник в области безопасности и внешней политики Института Катона, редактор журнала The American Conservative Тед Карпентер. Как считает эксперт, поскольку Пекин является более сильным соперником, Вашингтону необходимо как можно скорее приступить к сближению с Москвой, однако именно наихудший вариант — попытка вести холодную войну на два фронта, к сожалению, превращается в фактическую стратегию США.

Сегодня Соединённые Штаты находятся во всё более плохих отношениях как с Россией, так и с Китайской Народной Республикой. Как считает старший научный сотрудник в области безопасности и внешней политики Института Катона и редактор журнала The American Conservative Тед Карпентер, проведение конфронтационной политики по отношению к двум крупным державам одновременно отражает серьёзные ошибки во внешней политике США и создаёт потенциально опасную ситуацию, поскольку благодаря неуклюжести внешней политики США оба этих театра холодной войны имеют серьёзный потенциал стать горячими.

Однако, как продолжает автор материала, у администрации Джо Байдена ещё есть время, чтобы обратить вспять эти зловещие тенденции, но это потребует радикальных изменений в стратегии Вашингтона, а для этого американским политикам нужно начать с основ. Если они полны решимости вести холодную войну хотя бы на одном фронте, что само по себе необязательно благоразумная политика, то им необходимо предпринять два важных шага. Первый — восстановить отношения с меньшим противником. Второй — «очистить колоды» от как можно большего количества второстепенных и второсортных обязательств.

Некоторые аналитики, пишет Карпентер, утверждают, что решение президента завершить военную миссию в Афганистане указывает на то, что вашингтонские официальные лица начинают «расчищать завалы», чтобы сосредоточиться на проблемах, которые ставят перед США их конкуренты, в первую очередь Россия и Китай. Однако существует мало свидетельств того, что это является частью более широкой американской стратегии. Вывод американских войск из Афганистана носит менее всеобъемлющий характер, чем изображают официальные лица и СМИ. Кроме того, администрация Байдена не проявляет склонности к аналогичному уходу из Ирака или Сирии. США также продолжают попытки сдерживать и даже подрывать радикальные левые режимы на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле. По мнению Карпентера, если администрация не будет или не сможет устоять перед искушением попытаться контролировать дела в таких маленьких, ослабленных странах, «внешнеполитические колоды» США могут стать чрезвычайно засорёнными.

«Нынешняя американская администрация кажется ещё менее способной принять принципиальное решение о том, какая страна — Россия или Китай — является основным противником США. Вместо этого Вашингтон продолжает противостоять обеим. Это не только создаёт очень опасный случай стратегического перенапряжения, но и сближает Москву и Пекин», — пишет автор The American Conservative.

По его мнению, рост сотрудничества между Россией и КНР во многом является следствием политики США в отношении обеих стран, но особенно в отношении России. Агрессивная позиция Вашингтона в отношении Москвы создала у российских лидеров впечатление, что у них нет другого выбора, кроме как укреплять связи с Пекином в качестве противовеса.

Как заключает эксперт издания, некоторые аналитики считают, что для администрации Байдена разумнее всего было бы отказаться от всё более трудных и неблагодарных попыток сохранить мировое первенство США и попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. Однако США придётся сделать выбор: сблизиться ли им с Россией или с Китаем, чтобы сосредоточиться на эффективном проведении политики конфронтации по отношению к другой державе.

«Если администрация Байдена хочет, чтобы Соединённые Штаты эффективно противостояли потенциальным противникам и сдерживали их мощь, то она должна определить Китай как гораздо более сильного соперника позициям Америки в качестве нынешнего глобального гегемона. Это означает, что Соединённым Штатам необходимо как можно скорее приступить к сближению с Москвой. Попытка вести холодную войну на два фронта — наихудший вариант. К сожалению, он превращается в фактическую стратегию Вашингтона», — заключает Тед Карпентер.