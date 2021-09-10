National Interest: Москва могла бы стать союзником Вашингтона в северокорейском вопросе

Хотя самую серьёзную внешнеполитическую угрозу для Америки представляет Китай, КНДР является самой трудноразрешимой проблемой, которая может существенно усугубиться, считает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу. По его мнению, Россия не хочет превращения Северной Кореи в ядерную державу, и в этом позиции Москвы и Вашингтона совпадают, поэтому администрации Байдена следует начать серьёзное взаимодействие с Кремлём по этому вопросу.

Когда-то Москва была первой остановкой для северокорейских лидеров: у СССР было много военной техники, и она оснащала ею северокорейскую армию. Как пишет обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу, на всём протяжении холодной войны Пхеньян вполне успешно вытягивал из СССР ресурсы, а взамен получал лишь улыбки и заявления о дружбе. Такую же линию КНДР проводила в отношении Китая. У Китая тоже возникала напряжённость в отношениях с КНДР, но он обладал гораздо большим влиянием на Пхеньян. Что особенно важно, с началом экономического подъёма он занял господствующие позиции во внешнеэкономических отношениях Северной Кореи.

Сегодня, продолжает Бэндоу, российско-северокорейские отношения не так важны, как отношения Пхеньяна с Пекином, но Москва обладает правом вето в ООН, может накладывать запрет на санкции и является источником твердой валюты для испытывающего нехватку финансов КНДР. Однако Россия, пишет обозреватель, против превращения Севера в ядерную державу. С увеличением северокорейского арсенала это государство становится все более независимым от соседей, в том числе, от номинальных друзей. Последние оценки аналитиков говорят, что через несколько лет Пхеньян может стать обладателем примерно 200 единиц ядерного оружия, что превратит его в ядерную державу среднего уровня, и Москве будет намного труднее влиять на поведение Северной Кореи.

Как уверен Дуг Бэндоу, интересы Москвы и Вашингтона на Корейском полуострове во многом совпадают. В отличие от Китая, Россию мало заботит стабильность Северной Кореи, у Москвы гораздо меньший объем торговли с КНДР, и она меньше Китая пострадает в плане геополитики, если Кореи объединятся и вступят в союз с США. Всё это говорит о том, что можно начать дискуссию, а может даже заключить сделку между Москвой и Вашингтоном по двум Кореям.

«США следует стремиться к ослаблению напряжённости с Россией и искать некую схему сосуществования, отодвинув проблемы Украины, Сирии и прочие кажущиеся неразрешимыми противоречия. Соединённые Штаты тоже должны добиваться более мощной поддержки идеи денуклеаризации Северной Кореи со стороны путинского правительства. Старая преданность, уходящая корнями в Корейскую войну, всегда будет влиять на отношение Москвы к Северу, но разница во взглядах будет сужаться, если Россия откажется от столь враждебных отношений с Америкой. В этом случае у Москвы появится стремление к более тесному взаимодействию с США, а также желание использовать свое влияние на Пекин, чтобы тот занял более жёсткую позицию в отношении Севера», — пишет автор статьи.

По его мнению, КНР представляет самую серьёзную внешнеполитическую проблему для Америки, но Пхеньян является самой трудноразрешимой проблемой, которая может существенно усугубиться. Вашингтон, конечно, должен активно и решительно продолжать свои дипломатические усилия в отношении Северной Кореи, но США было бы выгодно получить помощь от дополнительных союзников, стремящихся остановить или просто затормозить северокорейскую ядерную программу. Россия могла бы стать ценным участником группы, добивающейся денуклеаризации, поэтому администрации Байдена следует начать серьёзное взаимодействие с Москвой по этому вопросу.