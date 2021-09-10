National Interest: Москва могла бы стать союзником Вашингтона в северокорейском вопросе
Когда-то Москва была первой остановкой для северокорейских лидеров: у СССР было много военной техники, и она оснащала ею северокорейскую армию. Как пишет обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу, на всём протяжении холодной войны Пхеньян вполне успешно вытягивал из СССР ресурсы, а взамен получал лишь улыбки и заявления о дружбе. Такую же линию КНДР проводила в отношении Китая. У Китая тоже возникала напряжённость в отношениях с КНДР, но он обладал гораздо большим влиянием на Пхеньян. Что особенно важно, с началом экономического подъёма он занял господствующие позиции во внешнеэкономических отношениях Северной Кореи.
Сегодня, продолжает Бэндоу, российско-северокорейские отношения не так важны, как отношения Пхеньяна с Пекином, но Москва обладает правом вето в ООН, может накладывать запрет на санкции и является источником твердой валюты для испытывающего нехватку финансов КНДР. Однако Россия, пишет обозреватель, против превращения Севера в ядерную державу. С увеличением северокорейского арсенала это государство становится все более независимым от соседей, в том числе, от номинальных друзей. Последние оценки аналитиков говорят, что через несколько лет Пхеньян может стать обладателем примерно 200 единиц ядерного оружия, что превратит его в ядерную державу среднего уровня, и Москве будет намного труднее влиять на поведение Северной Кореи.
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