Hill: если Байден хотел покончить с «вечными войнами», то на очереди Европа, Азия и Ближний Восток

Выводя войска из Афганистана, президент США Джо Байден говорил, что хочет покончить с «вечными войнами» Америки. Но автор статьи в The Hill ему напоминает, что американские военные до сих пор находятся и в большем количестве в регионах, где давно царит мир. Если заканчивать с «вечными войнами» по-настоящему, то американские позиции перейдут к Китаю, России и Ирану.

Президент США Джо Байден заявил, что закончил «вечную войну» в Афганистане. Но обозреватель The Hill правозащитник Мэрион Смит предлагает взглянуть на эту фразу внимательнее. По его словам, вряд ли американский президент понимает, что сказал, иначе последствия для Америки могут быть разрушительными.



По мнению автора статьи, Байден заботится вовсе не о том, чтобы победить террористов, прислушиваться к союзникам Америки, выводить из Афганистана американцев и тех, кто им помогал, а о другом — о политических слоганах.



Байден явно считает, что «вечная война» относится ко всем ситуациям, когда американские военные находятся в одном месте на протяжении десятилетий и больше. Если так считать, то во всём мире США ведут немало таких войн. Например, корейская война, по его словам, так и не окончена: прошло 68 лет, а у США 28 тыс. военных в Южной Корее, 55 тыс. — рядом в Японии. Это в три раза дольше, чем в Афганистане.



Холодная война закончилась в 1991 году, но американские военные разбросаны по всей Европе. Среди прочих стран в Германии их 35 тыс., в Италии ещё 12 тыс, в Польше около 4 тыс. При этом в регионе не идёт реальных войн — от этого ещё более странным выглядит такое сосредоточение американских сил. «Что делает Джо Байден, чтобы сократить количество наших солдат в регионе, где царит мир?» — задаётся вопросом автор статьи.



Впрочем, есть и «вечная война», которая может разразиться в будущем, и её важно пресечь на корню. Тысячи американских военных находятся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Частично они там базируются для того, чтобы побудить Иран не делать ничего опасного. Но он этим как раз и занимается: финансирует терроризм и убивает американцев.



Автор статьи отмечает, что на самом деле ни из одного из этих мест Байден не собирается выводить войска. Иначе результат был бы разрушительным для Америки. В Азии Северная Корея захватила бы Южную, а коммунистический Китай «разорвал бы регион как рождественскую индейку». В Европе Россия бы ещё сильнее стала доминировать над соседями, включая, возможно, союзников по НАТО. Иран стал бы делать то же самое на Ближнем Востоке, распространяя своё влияние и «религиозную тиранию» по региону.



Но в Афганистане действуют те же правила. США туда пришли, чтобы защититься от терактов, подобных 11 сентября. Американских солдат там было меньше, чем в некоторых других регионах, а с февраля 2020 года у них даже не было боевых потерь. Такое состояние вечной бдительности стало ценой за американскую свободу. Но теперь эти инвестиции пропали, Америка частично утратила способность защищать себя, а американцы находятся в большей опасности.



«Вечная война», которая началась 11 сентября и длилась 20 лет, далека от завершения, а поле боя сейчас, вероятно, наоборот, расширилось до всего мира, делает вывод автор статьи в The Hill.