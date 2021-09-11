Times: глава MI5 предупредил о риске нового 11 сентября

Недавние события в Афганистане несомненно «приободрили и воодушевили» потенциальных террористов, — об этом, как пишет The Times, заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум. По его словам, уход западных стран из этой центральноазиатской страны повысил риск ещё одного теракта, подобного совершённому 11 сентября.
Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил, что после ухода западных стран из Афганистана риск ещё одного теракта в стиле 11 сентября увеличился, пишет The Times.
По его словам, нет «никаких сомнений» в том, что афганские события «воодушевили» экстремистов.
«Нет никаких сомнений в том, что недавние события в Афганистане приободрили и воодушевили некоторых экстремистов, и поэтому моя организация уделяет внимание именно этим видам рисков, наряду с другими угрозами», — подчеркнул глава MI5 в интервью одной из британских радиостанций.
Как добавил Маккаллум, дело тут не только в повышении «морального духа» у потенциальных террористов в Великобритании и других странах. Есть опасения, что эти люди смогут перегруппироваться и спланировать изощрённые атаки.
«Большой проблемой, исходящей из Афганистана, помимо непосредственного вдохновляющего эффекта, является риск того, что террористы воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — заявил он.
Как напоминает издание, МI5 в сотрудничестве с полицией за последние четыре года предотвратила в Великобритании 31 теракт на поздней стадии. Многие из них были связаны с исламскими экстремистами.
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