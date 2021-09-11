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Times: глава MI5 предупредил о риске нового 11 сентября

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Недавние события в Афганистане несомненно «приободрили и воодушевили» потенциальных террористов, — об этом, как пишет The Times, заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум. По его словам, уход западных стран из этой центральноазиатской страны повысил риск ещё одного теракта, подобного совершённому 11 сентября.
Times: глава MI5 предупредил о риске нового 11 сентября
Reuters
Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил, что после ухода западных стран из Афганистана риск ещё одного теракта в стиле 11 сентября увеличился, пишет The Times.

По его словам, нет «никаких сомнений» в том, что афганские события «воодушевили» экстремистов.

«Нет никаких сомнений в том, что недавние события в Афганистане приободрили и воодушевили некоторых экстремистов, и поэтому моя организация уделяет внимание именно этим видам рисков, наряду с другими угрозами», — подчеркнул глава MI5 в интервью одной из британских радиостанций.

Как добавил Маккаллум, дело тут не только в повышении «морального духа» у потенциальных террористов в Великобритании и других странах. Есть опасения, что эти люди смогут перегруппироваться и спланировать изощрённые атаки.

«Большой проблемой, исходящей из Афганистана, помимо непосредственного вдохновляющего эффекта, является риск того, что террористы воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — заявил он.

Как напоминает издание, МI5 в сотрудничестве с полицией за последние четыре года предотвратила в Великобритании 31 теракт на поздней стадии. Многие из них были связаны с исламскими экстремистами.
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источник
Times Великобритания Европа
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