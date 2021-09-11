Fox News: всё хуже, чем мы думали — человек, ликвидированный Байденом в отместку за теракт в аэропорту Кабула, не был террористом

Человек, которого США с одобрения Байдена ликвидировали в отместку за теракт ИГ в аэропорту Кабула и вместе с которым погибли несколько детей, оказался сотрудником американской гуманитарной организации, передаёт Fox News со ссылкой на The New York Times. Как оказалось, он грузил в свою машину не бомбы, а бутылки с водой.
Срочная новость от Fox News. Новые сенсационные данные говорят о том, что бездарный выход из Афганистана был даже хуже, чем мы думали. По информации The New York Times, террорист ИГ*, которого Байден предположительно ликвидировал в отместку за теракт в аэропорту Кабула, отнюдь не был террористом ИГ. Он был сотрудником американской гуманитарной организации.
Когда он (Байден. — ИноТВ) спешно пытался разгрести бардак, его некомпетентность привела к гибели в аэропорту Кабула 13 американских военнослужащих.
Он дал добро на атаку беспилотника по не тому человеку и, скорее всего, убил также несколько детей. На видеозаписи, опубликованной изданием The New York Times, видно, что гуманитарный работник загружал в свою машину не бомбы, а бутылки с водой.
Дата выхода в эфир 11 сентября 2021 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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