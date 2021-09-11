Fox News: всё хуже, чем мы думали — человек, ликвидированный Байденом в отместку за теракт в аэропорту Кабула, не был террористом

13:49 В Донецке сообщили о взрыве на нефтебазе В Кировском районе Донецка произошёл взрыв на нефтебазе, выясняются причины.

13:46 «Химки» анонсировали матч со «Спартаком» в стиле сериала «Санта-Барбара» Подмосковный футбольный клуб «Химки» оригинально анонсировал матч седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».

13:45 Непомнящий высказался о дублёрах Акинфеева в ЦСКА Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о дублёрах вратаря московской команды Игоря Акинфеева 17-летнем Владиславе Торопе и 19-летнем Даниле Бокове.

13:40 Непомнящий оценил летнюю трансферную кампанию ЦСКА Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о летней трансферной кампании московского клуба.

13:35 В Госдуме прокомментировали предложение Витренко блокировать «Северный поток — 2» Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что у США есть возможность заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» путём введения санкций.

13:20 Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов.

13:19 Пользователи смартфонов Xiaomi сообщили о блокировке устройств в ряде регионов мира Пользователи китайских смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира заявили о блокировке устройств, пишет сайт мобильных разработчиков XDA Developers со ссылкой на сообщения на форумах и в соцсетях Facebook и Reddit.

13:16 Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» Стал известен состав московского «Локомотива» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

13:14 Путин назвал филигранным выступление российских синхронисток на ОИ в Токио Президент России Владимир Путин высказался о выступлении российских синхронисток на летних Олимпийских играх в Токио.

13:09 Два человека погибли в результате ДТП с участием трактора в Туве Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения автомобиля с трактором в Туве.

13:00 Месси и Неймар пропустят матч с «Клермоном» Форварды Лионель Месси и Неймар не включены в заявку «Пари Сен-Жермена» на матч пятого тура Лиги 1 с «Клермоном».

12:53 Путин: Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград российским призёрам летних Олимпийских игр в Токио заявил, что страна сохранила лидерство в художественной гимнастике.

12:52 Путин: Москва в пандемию находит баланс между ограничениями и развитием Президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и развитием города.

12:42 В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призёрам ОИ в Токио Помощник президента России Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на летних Олимпийских играх в Токио.

12:33 Тренер немецкого клуба сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии Белорусский наставник клуба второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский поделился мнением о зарплатах молодых игроков в России и Германии.

12:31 France Bleu: ударивший Макрона по лицу мужчина вышел из тюрьмы Мужчина, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу в июне, вышел на свободу после трёх месяцев тюремного заключения.

12:22 Le10sport: Коман не хочет подписывать новый контракт с «Баварией» Французский форвард «Баварии» Кингсли Коман отклонил последнее предложение мюнхенского клуба о контракте.

12:22 Глава «Нафтогаза» предложил блокировать работу «Северного потока — 2» санкциями США У США есть возможность заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» путём введения санкций, считает глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

12:12 Стало известно, какие машины получат российские призёры ОИ в Токио Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, какие машины получат российские призёры летних Олимпийских игр в Токио.

12:08 Собянин заявил, что экономические показатели Москвы превзошли допандемические Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели столицы превзошли те, которые были в городе до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

11:58 Госдеп США не намерен прекращать усилия по воздействию на «Северный поток — 2» Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming.

11:55 Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике и фигурном катании Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио с существующей системой в фигурном катании.

11:50 Жулин прокомментировал судейство в художественной гимнастике на ОИ в Токио Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, считает ли он, что российских гимнасток засудили на летних Олимпийских играх в Токио.

11:46 Путин оценил показатели развития Москвы Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в День города, заявил, что российская столица — агломерация мирового масштаба, которая демонстрирует хорошие показатели развития.

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11:33 В России зарегистрировали 18 891 случай коронавируса за сутки В России в течение суток зарегистрировали 18 891 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 121 516 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

11:30 Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

11:26 МИД Британии почтил память погибших во время терактов 11 сентября Министерство иностранных дел Великобритании почтило память погибших во время терактов 11 сентября 2001 года.

11:23 Агент Зайнутдинова прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника из ЦСКА Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

11:12 В Японии завершилось досрочное голосование на выборах в Госдуму Досрочное голосование на выборах в Госдуму завершилось на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма.

11:11 Гончаров провёл подготовку к бою под руководством Фёдора Емельяненко Бывший чемпион лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлой весовой категории, российский боец смешанных единоборств (MMA) Евгений Гончаров рассказал о подготовке к бою с поляком Даниэлем Омельянчуком.

11:00 В Киеве ожидают письменные гарантии Запада после введения «Северного потока — 2» Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

10:55 Жулин вспомнил, как ставил программу для пары Тарасова — Морозов Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, доволен ли опытом работы с парой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

10:51 В Липецкой области пообещали финансово помочь пострадавшим в результате взрыва газа Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти региона финансово помогут семьям погибших при взрыве газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, а также тем, кто так или иначе пострадал в результате происшествия.

10:50 Жулин объяснил, какие уроки извлекли Синицина и Кацалапов из неудачи в финале Гран-при в прошлом году Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос, какой из этапов Гран-при с участием его подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова представляется ему более напряжённым в плане соперничества.

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10:39 Два мальчика пропали в Белгородской области В Следственном комитете Белгородской области заявили о пропаже двух мальчиков десяти и 11 лет.

10:30 Медведев: войду в историю, если оборву путь Джоковича к Большому шлему Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open) с сербом Новаком Джоковичем.

10:27 Россия передала армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин Министерство обороны России передало военным Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.

10:21 ФИФА сняла запрет для пропустивших матчи сборных игроков АПЛ Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила футболистам национальных команд Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили принять участие в ближайших играх Английской премьер-лиги (АПЛ).

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10:10 ФИФА отменила дисквалификацию Клаудиньо и Малкома Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильским футболистам петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.

10:06 Прокуратура назвала причину взрыва газа под Ельцом Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что неисправность газового оборудования стала причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом, где погибли три человека.

09:56 Источник: ФИФА отменит дисквалификацию Клаудиньо и Малкома Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.

09:56 Медведев заявил о важности сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности сотрудничества российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.

09:50 Жулин назвал неожиданной идею ISU соединить в ритм-танце фигуристов блюз и стрит-данс Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился мнением об идее Международного союза конькобежцев (ISU) соединить в ритм-танце блюз и стрит-данс.

09:45 Жулин рассказал о состоянии Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, насколько он доволен состоянием, в котором Виктория Синицина и Никита Кацалапов подходят к олимпийскому сезону.

09:44 В СК подтвердили факт обнаружения третьей жертвы взрыва газа в Липецкой области В пресс-службе следственного управления СК по Липецкой области подтвердили факт обнаружения третьей жертвы взрыва бытового газа в посёлке Солидарность.

09:33 В МИД КНР призвали Вьетнам воздерживаться от односторонних действий в Южно-Китайском море Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Вьетнам во избежание осложнения обстановки в Южно-Китайском море должны воздерживаться от односторонних действий в этом районе Мирового океана.