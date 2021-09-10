FAZ: Гутерреш выступил за переговоры с «Талибаном»

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры с «Талибаном»* необходимы, ради солидарности с народом Афганистана, пишет Frankfurter Allgemeine. Гутерреш отметил, что сейчас в стране сложилось бедственное экономическое положение, и мировое сообщество не должно позволить афганской экономике обрушиться окончательно.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за начало переговоров с «Талибаном»*, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Мы должны вести с «Талибаном» диалог, в рамках которого мы будем напрямую закреплять наши основные принципы», — приводит издание слова Гутерреша. Генсек также уточнил, что в данном вопросе речь идёт о «солидарности с народом Афганистана».

Гутерреш подчеркнул, что необходимо всеми средствами предотвратить экономический коллапс Афганистана. Он отметил, что сейчас население страны страдает особенно сильно: «миллионам угрожает голодная смерть».

Как отмечает издание, Гутерреш не стал напрямую говорить о необходимости снятия санкций с руководства «Талибана» или о разморозке афганских активов за рубежом. Генсек ООН заявил о возможном использовании «определённых финансовых инструментов», для того чтобы удержать страну на плаву и дать дышать её экономике.

«Мы хотим, чтобы страна управлялась на принципах мира и стабильности, чтобы в ней уважались права человека. «Талибан», в свою очередь, хочет признания, снятия санкций и финансовой поддержки, что даёт мировому сообществу средство для давления», — отметил Гутерреш.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.