FAZ: Гутерреш выступил за переговоры с «Талибаном»

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры с «Талибаном»* необходимы, ради солидарности с народом Афганистана, пишет Frankfurter Allgemeine. Гутерреш отметил, что сейчас в стране сложилось бедственное экономическое положение, и мировое сообщество не должно позволить афганской экономике обрушиться окончательно.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за начало переговоров с «Талибаном»*, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Мы должны вести с «Талибаном» диалог, в рамках которого мы будем напрямую закреплять наши основные принципы», — приводит издание слова Гутерреша. Генсек также уточнил, что в данном вопросе речь идёт о «солидарности с народом Афганистана».
Гутерреш подчеркнул, что необходимо всеми средствами предотвратить экономический коллапс Афганистана. Он отметил, что сейчас население страны страдает особенно сильно: «миллионам угрожает голодная смерть».
Как отмечает издание, Гутерреш не стал напрямую говорить о необходимости снятия санкций с руководства «Талибана» или о разморозке афганских активов за рубежом. Генсек ООН заявил о возможном использовании «определённых финансовых инструментов», для того чтобы удержать страну на плаву и дать дышать её экономике.
«Мы хотим, чтобы страна управлялась на принципах мира и стабильности, чтобы в ней уважались права человека. «Талибан», в свою очередь, хочет признания, снятия санкций и финансовой поддержки, что даёт мировому сообществу средство для давления», — отметил Гутерреш.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу своего соотечественника Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.
Вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников признался, что не увидел ничего страшного в действиях болельщиков, которые криками и свистом мешали российскому теннисисту Даниилу Медведеву подать на матч в финале US Open c сербом Новаком Джоковичем.
Главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина назвала простые правила, соблюдение которых поможет людям старше 50 лет сохранить активность на максимально долгий срок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что её поразила речь отечественного теннисиста Даниила Медведева после его победы над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в республике.