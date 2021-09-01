Hill: генсек ООН предупредил о грозящей Афганистану катастрофе

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о грозящей Афганистану «гуманитарной катастрофе», пишет The Hill. Он добавил, что после консолидации власти в руках талибов* афганцы сталкиваются с «усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране». Гутерреш также призвал членов Организации Объединённых Наций оказать помощь афганскому народу, говорится в статье.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о надвигающейся «гуманитарной катастрофе» в Афганистане и призвал страны — члены организации оказать помощь афганцам в «самый мрачный час нужды», пишет The Hill.
В заявлении главы ООН говорится, что после консолидации власти в руках талибов* афганцы сталкиваются с «усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране».
По словам Гутерреша, в настоящее время «почти половина населения Афганистана — 18 миллионов человек — нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить».
«Каждый третий афганец не знает, где он в следующий раз добудет еду, — добавил генсек ООН. — Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Сейчас, как никогда раньше, афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности международного сообщества».
Глава ООН отметил, что в прошлом году международная организация оказала помощь 8 млн человек, а за последние две недели тысячи семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили продовольственные и гуманитарные посылки.
Однако Гутерреш подчеркнул, что «на фоне сильной засухи и маячащих на горизонте суровых зимних условий необходимо срочно доставить в страну дополнительные продукты питания, кров и медикаменты».
Опасения по поводу доступа местного населения к гумпомощи возросли после официального выхода военных США и их союзников из Афганистана, а также после бегства из страны сотрудников гуманитарных организаций из-за страха стать мишенью талибов, особенно после того, как выяснилось, что боевики угрожали сотрудникам ООН и избивали их, пишет The Hill.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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