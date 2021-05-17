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ARD: ООН призвала немедленно прекратить «бессмысленный круг убийств» в секторе Газа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На экстренном заседании Совет Безопасности ООН так и не смог выработать совместное заявление по израильско-палестинскому конфликту, сообщает ARD. Причиной неудачи стала позиция США. Однако в главном члены Совбеза были единодушны: насилию на Ближнем Востоке необходимо положить конец.
ARD: ООН призвала немедленно прекратить «бессмысленный круг убийств» в секторе Газа
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалации конфликта в сектора Газа и предупредил, что насилие может распространиться далеко за пределы Израиля и палестинских территорий. Несмотря на то что Совету Безопасности ООН не удалось согласовать совместное заявление, по основному вопросу консенсус всё же был достигнут. «Бессмысленный круг массовых убийств, террора и разрушения должен быть прекращён немедленно», — призвал Гутерреш. По его словам, конфликт может спровоцировать «неконтролируемый кризис как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере» и способствовать «усилению экстремизма не только на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, но и в регионе в целом». Дальнейшее увеличение числа жертв среди мирного населения «недопустимо», сообщает ARD.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также призвала к прекращению ракетных обстрелов с обеих сторон. Обе стороны конфликта должны «избегать действий, подрывающих мирное будущее». «Сюда относится недопущение подстрекательства, атак и террористических актов, а также выселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, сноса домов и строительства поселений к востоку от границ 1967 года», — заявила она. 
 
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию представители сторон конфликта «обменялись ударами». Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал международное сообщество «поддержать основополагающее право Израиля на самооборону». Он показал фотографию 16-летнего студента, чья мечта получить образование была «похоронена под ракетным обстрелом из сектора Газа».
 
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики обвинил Израиль в военных преступлениях. По его словам, Израиль «уничтожает дома и угнетает палестинский народ поколение за поколением, десятилетия за десятилетиями». Израиль проводит «политику апартеида».
 
По сообщениям дипломатических источников, СБ ООН не смог выработать совместное заявление из-за позиции США. Ричард Гоуэн, эксперт из Международной кризисной группы считает, что президент США Джо Байден находится в трудном положении. «Вашингтон хочет показать, что администрация Байдена, как и все другие предшественники, защищает интересы Израиля в ООН. И существует надежда, что тихая дипломатия приведёт к более быстрому завершению конфликта в регионе», — утверждает Гоуэн.
 
Администрация Байдена стоит перед дилеммой. У неё не было времени отказаться от некоторых обещаний, данных экс-президентом Дональдом Трампом Израилю. С другой стороны, команда Байдена не хочет делать ничего, что, по словам её политических оппонентов, могло бы нанести вред Израилю. «Тот факт, что США в настоящее время пытаются заново заключить ядерную сделку с Ираном, также играет роль, — продолжил Гоуэн. — Это вызвало много потрясений в отношениях. Администрация Байдена не намерена сотрясать их вновь».
 
Однако после заседания СБ ООН Китай, Норвегия и Тунис призвали к «интенсификации и ускорению дипломатических усилий» для достижения решения по вопросу сосуществования двух государств. Их представители заверили, что продолжат настаивать на выработке совместного заявления, пишет ARD.
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ARD Германия Европа
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