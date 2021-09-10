Bild: в Европе остаётся более 200 тысяч афганцев и их дальнейшая судьба неясна

На данный момент в Европе находится более 200 тысяч афганцев, пишет Bild: их запросы на убежище были отклонены, но они всё равно не вернулись домой. Теперь Афганистан захвачен «Талибаном»*, однако европейские миграционные службы не торопятся пересматривать свои решения по поводу убежища. Между тем, представители «Талибана» требуют, чтобы все афганцы вернулись обратно на родину.

Начиная с 2012 года, тысячи афганцев устремились в Европу, пишет Build. Почти все они подавали запросы на предоставление убежища, называя в качестве причины бегства страх перед «Талибаном»*. С тех пор на территории Европы по-прежнему остаётся более 200 тысяч афганцев, которые не покинули европейские страны, даже несмотря на отказ в убежище.

Как отмечает издание, раннее миграционная служба обосновывала отказы на убежище тем, что ситуацию в Афганистане контролируют войска США, что делает страну относительно безопасной. Однако с тех пор страна была захвачена «Талибаном». Таким образом, причина бегства людей воплотилась в реальность.

Пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что все находящиеся в Европе афганцы должны вернуться, пишет издание. Однако многие из них не хотят возвращаться, опасаясь новых порядков в стране.

Bild информирует, что с 2012 года в одной Германии было отклонено 101 790 запросов афганцев на убежище. При этом в Афганистан вернулось лишь 1050 из них. В федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии заявили, что пока депортации осуществляться не будет. Сотрудники ведомства сообщили, что будут ждать нового официального отчёта министерства иностранных дел о положении в Афганистане. Таким образом, статус отклонённых запросов на убежище пока не будет пересматриваться, даже несмотря на изменившуюся обстановку.

Издание задаётся вопросом, не рискует ли Германия снова испытать миграционную катастрофу как в 80-е годы, когда десятки тысяч беженцев из Ливана не получили разрешение на работу в ФРГ, в итоге оставшись бременем на социальной сфере и, частично, пополнив ряды преступников. Однако в федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев подчеркнули, что такого сценария не предвидится. В качестве одного из способов решения проблемы предлагается выдача разрешений на работу.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.