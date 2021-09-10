CNN: после терактов 11 сентября США потратили на войны почти $6 трлн

На вооружённые конфликты, которые США проводили после терактов 11 сентября 2001 года, Вашингтон потратил $5,8 трлн, передаёт CNN со ссылкой на данные Института Уотсона. При этом ещё $2,2 трлн Америка потратит в будущем на заботу о ветеранах. Кроме того, по оценкам исследователей, в результате этих войн погибли 929 тыс. человек.

Институт Уотсона при Брауновском университете посчитал, сколько человеческих жизней унесла война с терроризмом. Бюджетные расходы США на войны, проводившиеся после терактов 11 сентября, составили 5,8 триллиона долларов. Вдобавок ещё 2,2 триллиона будут потрачены в будущем на заботу о ветеранах.



По оценкам, в этих войнах погибли 929 тысяч человек, в числе которых американские солдаты, военнослужащие союзных стран, мирные жители, борцы оппозиции, журналисты и сотрудники гуманитарных организаций. Из-за этих войн ориентировочно 38 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.



Но, несмотря на столь значительные человеческие и финансовые потери, генсек НАТО заявил CNN, что организация всё ещё привержена идее борьбы с терроризмом в Афганистане. Послушайте отрывок из его интервью с нашей журналисткой Бекки Андерсон.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Главная задача НАТО — оберегать и оборонять 30 стран-членов, обеспечивать их защиту от любой угрозы с любого направления. Поэтому мы вошли в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом. Мы добились серьёзных достижений, ослабили «Аль-Каиду»* и предотвратили организацию терактов из Афганистана. Афганистан перестал быть прибежищем международных террористов. Сейчас проблема состоит в том, чтобы сохранить эти достижения. Мы сделаем это отчасти с помощью давления на Афганистан, а также с помощью работы с партнёрами и союзниками по всему миру.



Разумеется, когда вы сокращаете своё военное присутствие, это всегда становится вызовом. Однако эта ситуация будет постепенно развиваться на протяжении многих лет. У нас не так уж давно там было более сотни тысяч военных, потом их число сократилось до 10 тысяч, а теперь их уже ноль, но мы продолжаем сохранять нашу приверженность борьбе с терроризмом. И в других странах мы уже доказали, что способны бороться с терроризмом, не имея тысяч военных на месте событий.



Если вы не согласны с вашими критиками, которые характеризуют случившееся как поражение, то получается: вы сейчас мне прямо заявляете, что, по вашему мнению, операции НАТО в Афганистане увенчались успехом.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Я говорю, что мы добились определённых важных вещей в борьбе с международным терроризмом. Однако нам также необходимо ответить на очень непростые вопросы и нужно извлечь для себя уроки из того, что не сработало, и из тех неудач, которые мы наблюдали. Здесь далеко не на последнем месте находится тот факт, что «Талибан»** опять вернулся в Кабул и вновь контролирует страну.



Так что в целом тут речь идёт о том, чтобы взглянуть на самих себя и проявить честность в вопросе имеющихся вызовов и трудностей. И одновременно с этим следует признать значительные достижения в борьбе с терроризмом. Теперь мы изучаем вопрос о том, как мы можем сохранить эти достижения даже без военного присутствия в стране.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.