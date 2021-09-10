Washington Times: фиаско в Афганистане заставило Европу задуматься о своей обороне

Приход Джо Байдена к власти в США породил надежду на то, что США восстановят подорванные во времена Трампа отношения между Европой и Америкой, пишет The Washington Times. Однако провальный уход стран НАТО из Афганистана, в ходе которого Вашингтон принимал решения, не консультируясь со своими европейскими союзниками, заставил последних задуматься о создании своих собственных сил быстрого реагирования.

После фиаско США в Афганистане настороженная Европа задумалась о своей обороне, пишет The Washington Times.



Президент Байден пришёл к власти восемь месяцев назад, пообещав исправить имидж Америки на мировой арене и восстановить отношения с союзниками. Эти отношения, по его словам, были «умалены и подорваны» президентом Трампом, а в некоторых случаях от них просто отказались.

«Америка вернулась», — провозгласил Байден. Он даже написал манифест в журнале Foreign Affairs, открыто обвинив Трампа в проведении внешней политики, которая «придавала смелости» противникам Америкии приводила к утрате её рычагов влияния на мировой арене.



Однако подвергшаяся широкой критике позиция администрации Байдена по выводу войск из Афганистана и его мысли по поводу сотрудничества с бескомпромиссными исламистскими боевиками из группировки «Талибан»*, которые в прошлом месяце захватили Кабул, побудили многих давних союзников США задаться вопросом, хотят ли они и дальше следовать за Вашингтоном как за главным гарантом международной безопасности.



Глубокий раскол с Соединёнными Штатами наиболее заметен в Западной Европе. Министры обороны нескольких ближайших союзников Вашингтона, в том числе Германии и Франции, большую часть прошлой недели открыто обсуждали предложения о создании общеевропейских сил обороны. Эти силы, по задумке, будут гораздо меньше зависеть от парадигмы безопасности, ориентированной на блок НАТО, в котором доминируют США.



Хотя такие дискуссии ведутся уже много лет, однако события этого лета — особенно после иногда болезненных трансатлантических столкновений в годы правления Трампа — придали ещё больше злободневности европейской критике США как глобального лидера и надёжного партнёра в сфере безопасности.



Даже «особый» союзник Вашингтона Британия проявила твёрдость. Бывший премьер-министр Тони Блэр заявил в прошлом месяце, что поспешный уход США из Афганистана на фоне продвижения талибов был основан на «глупом политическом лозунге» об «окончании вечных войн».



Французский депутат Натали Луазо, бывший министр по европейским делам при президенте Эммануэле Макроне так охарактеризовала разногласия между союзниками: «Мы немного пожили великой иллюзией. Мы думали, что Америка вернулась, а на самом деле Америка отступает».



Разочарование европейских стран основано на том ощущении, что союзники США были вынуждены последовать примеру Вашингтона в вопросе вывода войск из Афганистана независимо от того, были ли они с этим согласны или нет. В военном отношении страны Европы были бессильны исправить то, что в конечном итоге превратилось в хаотичный уход и массовую эвакуацию. Трения по этому поводу разгорелись в конце прошлого месяца, когда Байден, несмотря на возражения европейских союзников, настоял на необходимости соблюсти крайний срок выхода из Афганистана — 31 августа.



Многих в Европе, особенно во Франции, раздражает военная зависимость от Вашингтона. Американские президенты — как от Республиканской, так и от Демократической партий — жаловались на то, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на свою оборону. США при этом также обеспокоены ведущимися разговорами о сугубо европейских вооружённых силах, которые, как они опасаются, могут дублировать или выступать в качестве соперника НАТО.



События в Афганистане вдохнули новую жизнь в эти споры. Официальные лица ЕС сейчас готовят «стратегический документ», который должен быть опубликован в конце этого года. Они собираются изучить возможность создания европейских сил быстрого реагирования, которые могут быть развёрнуты вне структур НАТО.



Более того, мало кто сомневается в том, что Байден столкнётся с ещё большими трудностями в своих попытках поработать с европейскими союзниками по таким вопросам, как изменение климата, отношения с Китаем и Россией, а также торговые соглашения.



«Ожидания были очень высокими, когда пришёл Джо Байден — вероятно, слишком завышенными, они были нереалистичными, — заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. — Его фраза «Америка вернулась» обещала золотой век в наших отношениях. Но этого не произошло, и за довольно короткий период времени случился сдвиг. Полное отсутствие консультаций по поводу вывода войск (из Афганистана. — ИноТВ) оставило шрам».



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.