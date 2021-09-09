Politico: он бы давно одержал победу в Афганистане — Трамп раскритиковал снос статуи генерала Роберта Ли

Экс-президент США Дональд Трамп осудил снос в Вирджинии статуи генерала Конфедерации Роберта Эдварда Ли, пишет Politico. При этом, как отмечает издание, бывший глава государства сделал очередное исторически неточное заявление, которое мало чем отличалось от других распространяемых им «расово заряженных» посланий.



«Многие генералы считают, что Роберт Ли — самый великий из них стратег, — говорится в заявлении Трампа. — Президент Линкольн хотел, чтобы он командовал Севером, и в этом случае война закончилась бы в один день. Вместо этого Роберт Ли выбрал другую сторону из-за своей большой любви к Вирджинии и, если бы не Геттисберг, то он выиграл бы войну».



По мнению бывшего главы Белого дома, этого генерала «следует помнить как, возможно, величайшую объединяющую силу», действовавшую после окончания гражданской войны. Как заявил Трамп, Роберт Ли «горел решимостью объединить Север и Юг с помощью многих средств примирения» и умолял своих солдат «исполнить долг и стать хорошими гражданами нашей страны».



Экс-президент США также добавил, что если бы Ли командовал войсками США в Афганистане, то Америка одержала бы победу много лет назад.



«Какой позор мы испытываем, потому что у нас нет такого гения, как Роберт Ли!» — подчеркнул Трамп.



Бронзовая статуя высотой более 6 м была демонтирована в столице штата Вирджиния Ричмонде в среду утром под радостные возгласы собравшейся толпы из нескольких сотен человек. Рабочая бригада разрезала статую на части, чтобы перевезти её на закрытый государственный объект, пока не будет принято решение о том, куда она отправится дальше.



Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм призвал к сносу статуи ещё прошлым летом, когда страну охватили протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда.



Генерал Ли, как напоминает Politico, несёт ответственность за гибель сотен тысяч американцев, павших в те времена, когда он возглавлял борьбу за право Юга владеть темнокожими людьми как собственностью.



В южных штатах Роберта Ли превозносили и по сию пору превозносят как героическую личность. И даже сейчас существует идеология, которую историки называют «потерянным делом»: речь идёт о кампании, направленная на то, чтобы вычеркнуть рабство из перечня причин гражданской войны, при этом продвигается идея о том, что борьба Конфедерации была героической.