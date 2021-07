Guardian: символы колониального прошлого — в Канаде обрушили статуи королевы Виктории и Елизаветы II

В день Канады в городе Виннипеге были обрушены статуи двух британских королев, сообщает The Guardian: Виктории и Елизаветы II. Причиной стали недавние шокирующие новости об обнаружении в стране массовых захоронений детей коренного населения. Как отмечает издание, Виктория и Елизавета II в данном случае ассоциируются с колониальным прошлым Канады.

В Канаде опрокинули статуи королевы Виктории и королевы Елизаветы II на фоне растущего возмущения после обнаружений нескольких массовых захоронений детей коренного населения, пишет The Guardian. 1 июля, в день Канады, в Виннипеге толпа людей повергла статую королевы Виктории; в тот же день то же самое произошло с меньшей по размеру статуей Елизаветы II.

Как отмечает издание, Виктория, как и Елизавета, в данном случае воспринимается как символ колониального прошлого Канады. The Guardian напоминает, что на протяжении почти ста лет как минимум 150 тыс. детей канадского коренного населения были отобраны у своих семей и отправлены в специальные школы-интернаты в рамках программы насильственной ассимиляции.

В последнее время на территории Канады было найдено несколько массовых захоронений детей коренного населения, отмечает The Guardian. Эти находки шокировали страну: ряд представителей коренного населения призвали не праздновать день Канады. «Мы не будем праздновать по поводу украденных земель и украденных жизней коренного населения. Вместо этого мы соберёмся для того, чтобы почтить память погибших из-за деятельности канадского правительства», — приводит издание отрывок из заявления организации Idle no More.

Как сообщает The Guardian, в Оттаве тысячи людей собрались возле здания парламента, призывая отменить празднования дня Канады и скандируя «Позор Канаде!». Премьер страны Джастин Трюдо назвал недавние обнаружения захоронений «ужасными» и отметил, что канадцы должны быть честны со своим прошлым.

В минувший четверг полиция Калгари сообщила о том, что в городе за один день нападениям вандалов подверглись 10 католических церквей. Приметы говорят о том, что мотивом для нападений послужили именно недавние находки.