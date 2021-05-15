Hill: Байден отменил указы Трампа о защите памятников и о создании сада американских героев

Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа о наказании вандалов, разрушающих памятники, а также о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи выдающихся деятелей страны, пишет The Hill. Кроме того, нынешний президент США отменил законодательную инициативу Трампа, направленную против социальных сетей.
Президент США Джо Байден подписал указ об отмене нескольких законодательных инициатив своего предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill.
Среди них — указы Трампа о наказании людей, уличённых в вандализме над памятниками, и о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи сотен выдающихся американцев. Этот проект планировалось завершить к 4 июля 2026 года.
Бывший глава Белого дома одобрил обе эти меры ещё летом прошлого года в ответ на протесты против расовой несправедливости, которые, среди прочего, были направлены против памятников, вызывающих полемику среди жителей США.
Нынешний указ Байдена также отменяет законодательную инициативу Трампа, подписанную в мае 2020 года, которая поручала федеральным ведомствам пересмотреть закон, обеспечивающий защиту в социальных сетях.
Бывший американский лидер пошёл на этот шаг, поскольку он и его союзники были возмущены цензурой в соцсетях. Как напоминает издание, Twitter как раз в то время начал помечать якобы ложные заявления Трампа о голосовании по почте, а также его провокационные комментарии по поводу протестов против расовой несправедливости.
Все три указа были подписаны Трампом в 2020-м году, когда страну охватили акции протеста в ответ на убийство Джорджа Флойда полицейским, который почти девять минут пережимал коленом его шею.
Трамп осудил инцидент, но быстро перешёл на сторону правоохранительных органов и сосредоточил своё внимание на протестующих, которые стремились снести или разрушить памятники лидерам Конфедерации и другим спорным историческим фигурам, связанным с расизмом.
Вокруг дела о взрывах в 2014 году боеприпасов на складах в чешской деревне Врбетице наблюдается тотальная неразбериха, в условиях которой Прага не может провести объективное и логическое расследование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Российские защитники клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс» Артём Зуб и Владислав Гавриков прибыли в расположение сборной России перед чемпионатом мира в Риге.
Политсила бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна «Отечество» и Республиканская партия экс-президента республики Сержа Саргсяна создали блок для участия в досрочных парламентских выборах, передаёт Интерфакс.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, в результате которого пострадали 13 граждан Белоруссии, сообщили в региональной прокуратуре.
Российское правительство выделило более 138,7 млн рублей на очистку рек и озёр в Татарстане, Удмуртии, а также в Калининградской, Московской, Новосибирской, Тверской и Тульской областях, сообщает пресс-служба кабмина.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что направит обращение в Совет Федерации о привлечении к ответственности по итогам проверки сенатора от региона Олега Королёва по факту нарушения правил дорожного движения.
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8790 человек. Всего в стране зафиксирован 4 931 691 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, который выразил опасения после слов российского лидера Владимира Путина о том, что Украину постепенно превращают в «антипод» России.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномётов и гранатомётов посёлок Доломитное, расположенный около города Горловка.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, выложил фотографию, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами.
Осуждённый к пожизненному лишению свободы глава Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин (Ося) поделился с членами ОНК Москвы своими впечатлениями о тюремной жизни в Испании, в СИЗО на севере России и в столичном Бутырском следственном изоляторе. Буторин, виновный в организации убийств 38 человек, признаёт, что в прошлом совершил ряд ошибок, но при этом подчёркивает, что не может представить себе альтернативного жизненного пути в тех же обстоятельствах.