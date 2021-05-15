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Hill: Байден отменил указы Трампа о защите памятников и о создании сада американских героев

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Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа о наказании вандалов, разрушающих памятники, а также о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи выдающихся деятелей страны, пишет The Hill. Кроме того, нынешний президент США отменил законодательную инициативу Трампа, направленную против социальных сетей.
Hill: Байден отменил указы Трампа о защите памятников и о создании сада американских героев
Reuters
Президент США Джо Байден подписал указ об отмене нескольких законодательных инициатив своего предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill.

Среди них — указы Трампа о наказании людей, уличённых в вандализме над памятниками, и о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи сотен выдающихся американцев. Этот проект планировалось завершить к 4 июля 2026 года.

Бывший глава Белого дома одобрил обе эти меры ещё летом прошлого года в ответ на протесты против расовой несправедливости, которые, среди прочего, были направлены против памятников, вызывающих полемику среди жителей США.

Нынешний указ Байдена также отменяет законодательную инициативу Трампа, подписанную в мае 2020 года, которая поручала федеральным ведомствам пересмотреть закон, обеспечивающий защиту в социальных сетях.

Бывший американский лидер пошёл на этот шаг, поскольку он и его союзники были возмущены цензурой в соцсетях. Как напоминает издание, Twitter как раз в то время начал помечать якобы ложные заявления Трампа о голосовании по почте, а также его провокационные комментарии по поводу протестов против расовой несправедливости.

Все три указа были подписаны Трампом в 2020-м году, когда страну охватили акции протеста в ответ на убийство Джорджа Флойда полицейским, который почти девять минут пережимал коленом его шею.

Трамп осудил инцидент, но быстро перешёл на сторону правоохранительных органов и сосредоточил своё внимание на протестующих, которые стремились снести или разрушить памятники лидерам Конфедерации и другим спорным историческим фигурам, связанным с расизмом.
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Hill США Северная Америка
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