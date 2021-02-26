Обозреватель CNN: США пора признать, что они подарили многим нацистам «американскую мечту»

Хотя официально США признают сотрудничество с нацистами только в рамках операции «Скрепка» для вербовки учёных из Третьего рейха, на самом деле, Америка приютила у себя тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера, утверждает обозреватель CNN Лев Голинкин. По словам автора, сегодня депортировать редких обнаруженных преступников мало — необходимо «положить конец приятной, но ложной идее», что в США не терпят нацистов.

Недавно США депортировали бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера, пишет в своей статье для CNN американский публицист украинского происхождения Лев Голинкин. Этот шаг был преподнесён как «триумф правосудия». Исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон высоко оценил работу правоохранительных органов и заявил, что США «не прибежище для тех, кто участвовал в преступлениях нацистов».

Только автор статьи с таким утверждением не согласен. Конечно, США внесли ощутимый вклад в победу над нацизмом, и Вторая мировая война унесла жизни более 400 тыс. американских солдат. Однако здесь есть «мрачный постскриптум», который сегодня нельзя игнорировать.

Как напоминает Голинкин, после войны США приютили тысячи нацистов и коллаборационистов, некоторые из которых даже были политическими лидерами, сотрудничавшими с фашистским режимом. «Мы не просто дали им убежище — в некоторых случаях мы приветствовали и защищали их, скрывали от правосудия. Уже давно пора это признать», — утверждает автор.

Помимо «очевидных этических причин, защищающих историческую справедливость», для этого также есть социальные причины. Сейчас в США оживлённо обсуждается тема расовой несправедливости, но как можно признать негативное влияние на определённые слои общества столь древних институтов, как рабство, когда американцы не могут быть до конца честными по поводу предоставления убежища людям, причастным к холокосту, жертвы которого ещё живы и всё помнят?

Операция «Скрепка» — редкий случай, когда американское правительство официально признаёт сотрудничество с нацистами. В рамках этой миссии в США были завербованы 120 учёных из Третьего рейха — таких как ракетостроитель Вернер фон Браун. После переезда в Америку он начал работать на NASA — операция оправдала себя, в итоге США смогли отправить свою ракету на Луну, а немецкие специалисты получили широкое признание.

Однако, как подчёркивает Голинкин, учёные, вроде фон Брауна, также конструировали ракеты для Адольфа Гитлера, который бомбил ими гражданское население в Лондоне и много где ещё. Эти же эксперты нередко присутствовали на заводах, где применялся принудительный труд заключённых.

«Скрепку» представляют как исключительный пример «сделки с дьяволом»: «да, эти учёные были нацистами, но США нужно было выиграть в космической гонке». В конце концов, вербовкой специалистов из Третьего рейха занимались и СССР с Великобританией. Тем не менее эта американская операция включает в себя лишь малую долю сторонников Гитлера, которых приняла к себе Америка.

Среди прочих в США получил убежище украинский коллаборационист Ярослав Стецько. Во время войны он поддержал нацистов и входил в экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН-Б), члены которой убивали тысячи евреев по всей республике. Находясь в Америке, Стецько и вовсе возглавил ОУН-Б и был вхож в высшие эшелоны власти в Вашингтоне. Президенты Рональд Рейган и Джордж Буш — старший считали его антикоммунистическим борцом за свободу.

Противостояние коммунизму нередко было причиной для предоставления убежища тысячам подобных Стецько в западных странах, отмечает Голинкин. По мере того как на смену Второй мировой пришла холодная война, западные разведслужбы начали осознавать потенциал поддержки антисоветских групп с целью ослабления влияния Кремля в Восточной Европе. В итоге люди, выступавшие против Москвы, становились ценными ресурсами — и нередко самыми организованными и усердными оказывались фашисты и антисемиты.

Таким был и Казис Шкирпа, который во время войны возглавлял Литовский фронт активистов, сыгравший главную роль в расправе над местными евреями. Впоследствии Шкирпа бежал в США и работал в Библиотеке конгресса. Юозас Амбразявичюс-Бразайтис, подписавший приказы о создании первого концлагеря в Литве, тоже нашёл пристанище в Америке. Как и венгерский поэт Альберт Васс, известный своими антисемитскими взглядами и сражавшийся на стороне нацистов. Как и бывший министр иностранных дел пронацистского режима в Словакии Фердинанд Дюрчанский, который организовал депортацию 68 тыс. евреев.

Причём когда в 1958 году Антидиффамационная лига попыталась воспрепятствовать выдаче американской визы Дюрчанскому, Госдеп заявил, что принадлежность к распавшейся Национал-социалистической немецкой рабочей партии «сама по себе больше не служит основанием для отказа».

Как обращает внимание Голинкин, нацистов привечали не только США. Великобритания, потерявшая во Второй мировой 384 тыс. солдат, дала убежище эстонскому коллаборационисту Альфонсу Ребане, который впоследствии долго работал в британской разведке, налаживая контакт с антисоветскими повстанцами в Прибалтике. Канада приютила по меньшей мере 2 тыс. солдат из украинского соединения СС и коллаборационистов из других стран. Здесь они успешно служили штрейкбрехерами и помогали в подавлении местных профсоюзов и социалистических настроений.

По словам Голинкина, все эти люди получили на Западе и в особенности в США не только убежище, но и шанс реализовать американскую мечту. «На протяжении последних 70 лет, пока их жертвы лежали в ямах, лишённые даже подобающих захоронений, они старели, заводили семьи, налаживали отношения с соседями, строили церкви и школы», — подчёркивает автор. Некоторым даже ставили памятники — их можно встретить в Иллинойсе, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо и Висконсине. При этом на фоне разгорячённых споров о статуях рабовладельцам и колонизаторам про эту тему мало кто вспоминает.

«Именно поэтому мы должны положить конец приятной, но ложной идее о том, что живём в стране, где не терпят нацистов. Депортация людей, вроде Бергера, — дело правильное, но мы должны делать больше. Мы должны не только депортировать оставшихся среди нас нацистов, но и признать причину, по которой они изначально сюда попали», — призывает Голинкин.



